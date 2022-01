Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) appelliert an die Bevölkerung, sich in den nächsten Wochen besonders achtsam an die Corona-Regeln zu halten. „Wir erwarten den Peak, den Gipfel der Omikron-Welle am 15. Februar mit bundesweit täglich 400 000 Fällen. Dann sind wir bei Inzidenzen von 2000 und mehr“, sagte die Ministerin am Sonntag der HAZ. „Doch mit den jetzt schon eingeleiteten Maßnahmen in Niedersachsen kommen wir in den nächsten drei Wochen gut durch“, erklärte Behrens mit Blick auf den am Montag geplanten Corona-Gipfel der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die in Niedersachsen schon kurz nach Weihnachten angeordnete „Weihnachts-“ und jetzt „Winterruhe“ mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen funktioniere und werde über den Februar fortgesetzt.

Ministerin: Ende März ist das Härteste durchgestanden

Am Sonnabend hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) digital getagt und anhand von Modellierungen einen Blick auf die Entwicklung der Epidemie in Deutschland geworfen. Nach den Berechnungen schießt die Zahl der Infektionen bis Mitte Februar hoch, um dann wieder abzunehmen. „Ich hoffe, dass wir spätestens Ende März die härteste Phase der Welle durchgestanden haben“, sagte Behrens. Wie schnell und flächendeckend sich die Omikron-Welle verbreite, zeige die Tatsache, „dass jetzt auch in Niedersachsen die Normalstationen der Krankenhäuser zulaufen, auch wenn der Verlauf bei Geimpften leichter ist“, betonte Behrens. Die Zahl der mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommenen pro 100.000 Einwohnern (Hospitalisierungsinzidenz) betrug am Sonntag 6,5. Die Ministerin berichtete, dass es bei Krankenhauseinweisungen allerdings immer häufiger vorkomme, dass erst dabei eine Corona-Ansteckung festgestellt werde. Diese Fälle werden bei der Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen nicht mitgezählt.

Auch bei PCR-Tests wird nach und nach priorisiert: Unter anderem Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich werden bevorzugt getestet. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Nachverfolgung von Kontakten nicht mehr leistbar

Unterdessen sei wegen der hohen Zahl der Infektionen eine Verfolgung der Kontaktpersonen Infizierter durch die Gesundheitsämter überhaupt nicht mehr leistbar. Deshalb hätten die Gesundheitsminister beschlossen, sich im Sinne der Priorisierungskriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf die Verfolgung zum Schutz der vulnerablen Gruppen wie Krankenhaus, Pflege oder auch Personal in den sogenannten kritischen Infrastrukturen (etwa Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Energie- und Wasserversorgung) zu beschränken.

PCR-Tests nur noch für bestimmte Bereiche

Priorisierungen gebe es auch bei den PCR-Tests im Labor, etwa auf Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen oder auf Hochrisikopatienten. „Wer bei einem Antigentest positiv ist, sollte das auf seiner Corona-Warn-App eintragen. Das Warnsystem funktioniert gut. Es kommt jetzt auf die Eigenverantwortung aller Bürger an“, sagte Behrens. Nach einer siebentägigen Quarantäne sollten Bürger einen zweiten, allerdings öffentlich testierten Antigentest machen, sagte Behrens.

Die Impfquote steigt nicht mehr wie erhofft: An Kindern, wie hier im Bild, liegt das nicht. Quelle: Dinendra Haria/imago (Archiv)

Sorgen mache der Ministerin, dass die Impflücke „von knapp 800.000 Menschen in Niedersachsen über 18 Jahre“ nicht wesentlich mehr schrumpft: „Wir stoßen wohl auf den harten Kern der Impfunwilligen.“ Behrens appellierte noch einmal an die Bundespolitik, „möglichst schnell“ eine allgemeine Impfpflicht zu entscheiden. Vom Vorschlag der Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann, diese auf Personen ab 50 Jahren zu beschränken, hält sie nicht viel. „Die Impflicht sollte ab 18 gelten. Jede weitere Beschränkung bringt Abgrenzungsprobleme mit sich. Außerdem sind die meisten Ungeimpften unter 50 Jahre alt“, betonte die Ministerin.

Auch am Wochenende haben zahlreiche Menschen in Niedersachsen gegen die Corona-Politik demonstriert – und auch zu Gegenprotesten ist es gekommen. Versammlungen mit insgesamt mehreren Hundert Menschen seien in Hannover am Sonnabend „weitestgehend friedlich“ verlaufen, teilte die Polizei mit. In der Osnabrücker Innenstadt versammelten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin rund 1750 Menschen, die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verliefen auch dort friedlich.

Von Michael B. Berger