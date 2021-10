Hannover

Das niedersächsische Kultusministerium hält sich mit weiteren Lockerungen bei der Maskenpflicht im Unterricht zunächst zurück. Seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am 22. September dürfen hier bereits Erst- und Zweitklässler die Maske am Platz im Klassenraum ablegen. „Wir prüfen intensiv, welche Schritte wann möglich sind“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der HAZ. „Das gilt aber in erster Linie für die Frage des Zeitpunktes, an dem insbesondere auch in den Schuljahrgängen 3 und 4 die Maske am Platz abgelegt werden kann.“ An dem Vorhaben selbst bestehe kein Zweifel. „Wir sind optimistisch, dass dieser Schritt im Herbst kommen kann, meinem Wunsch nach zur nächsten Verordnungsänderung.“ Die aktuelle Verordnung gilt bis zum 10. November.

„Wir prüfen intensiv“: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Quelle: HAZ

Zuvor sei es aber notwendig, die Lage weiter zu analysieren und mit Experten unter anderem des Landesgesundheitsamts zu erörtern, wie das Geschehen auch perspektivisch zu bewerten ist. Generell verfolge Niedersachsen das Ziel, Einschränkungen im Unterrichtsalltag über den Rahmenhygieneplan deutlich zu reduzieren. Dieses „fakten- und erkenntnisorientierte Vorgehen Schritt für Schritt“ hat sich nach Einschätzung des Kultusministers bewährt.

„Nach den Herbstferien werden wir in der ersten Woche auf tägliche Tests gehen“, sagte Tonne. Man wolle lockern, gerade bei der Maske und gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern. „Dabei gilt es nach wie vor, behutsam vorzugehen, um die zweifelsfrei positive Lage nicht zu verspielen.“ Das betreffe auch das Kohortenprinzip und noch bestehende Einschränkungen beim Musizieren.

Vielerorts Lockerungen geplant

Mehrere Länder hatten zuvor Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen angekündigt oder bereits umgesetzt. In Bayern soll die Pflicht ab nächster Woche im Unterricht wegfallen. Auch in Baden-Württemberg wird ein solcher Schritt erwogen. Im Saarland muss von diesem Freitag an in Schulen generell keine Maske mehr getragen werden. In Berliner Schulen wird ab Montag die Maskenpflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg ist das bereits so. Nordrhein-Westfalen will kommende Woche entscheiden, wie es nach den Herbstferien weitergeht.

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) begrüßte die Lockerungen. „Das freut mich für die Schülerinnen und Schüler sehr“, sagte sie. Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemiezeit sich und andere geschützt, Verständnis und Rücksicht gezeigt. Sie hätten es verdient, dass sie überall, wo es möglich und verantwortbar ist, nun weitere Schritte in die Normalität gehen können.

Klagen über Kopfschmerzen

Auch der niedersächsische Landesschülerrat befürwortet ein solches Vorgehen. „Wir hätten gern im Unterricht am Arbeitsplatz eine maskenfreie Zeit“, sagte der neue Vorsitzende Justus Scheper der HAZ. Das gelte insbesondere in der Oberstufe und für Abschlussklassen. „Vor dem Hintergrund, dass dreimal die Woche getestet wird, halten wir das für vertretbar.“ Viele Schülerinnen und Schüler klagten darüber, dass die Maske im Unterricht hinderlich sei oder Kopfschmerzen verursache.

Kürzlich mit der Maskenpflicht befasst hat sich auch der Landeselternrat. In der Plenarsitzung sei man zu keiner einheitlichen Meinung gekommen, berichtet Vorsitzender Michael Guder. Das Thema beschäftige die Eltern in jedem Fall intensiv, der Elternrat werde mit einer Vielzahl von Anfragen konfrontiert. Als gemeinsamen Nenner nannte der Vorsitzende: „Wir hoffen, dass zeitnah eine gewisse Normalität erreicht wird – aber so, dass alle die getroffenen Maßnahmen mittragen können.“

GEW plädiert für „zeitnahes Überdenken“

Die Bildungsgewerkschaft GEW plädiert dafür, dass nach den Lockerungen für Erst- und Zweitklässler, die sie unterstützt hatte, möglichst bald weitere Klassenstufen im Unterricht auf Masken verzichten dürfen. „Das sollte zeitnah überdacht werden“, sagte Sprecher Christian Hoffmann. Bei den Schulbeschäftigten seien mittlerweile mindestens 95 Prozent geimpft. „Dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten ist dadurch im Prinzip Genüge getan“, meinte er. Unverständlich ist aus der Sicht der GEW, warum in den Grundschulen zwischen den Jahrgangsstufen unterschieden werde. Bei Lockerungen sei angesichts nicht geimpfter Kinder und Jugendlicher natürlich weiter Vorsicht geboten. „Unsere Forderung ist, immer wieder zu überprüfen, was möglich ist.“

Von Gabriele Schulte