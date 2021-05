Hannover

Niedersachsen lockert angesichts sinkender Infektionszahlen die strengen Corona-Regeln für die Schulen. Ab 10. Mai soll für die meisten Schüler in Niedersachsen zumindest wieder Unterricht im Wechselmodell gelten. Ausgenommen bleiben die Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 165. Das will die rot-schwarze Landesregierung nach HAZ-Informationen in der neuen Corona-Verordnung festlegen. Damit wäre auch in der Region Hannover nach den vielen Monaten des Homeschoolings wieder mehr Präsenzunterricht möglich.

Strengere Regelung als im Bund

Das Kultusministerium wollte sich am Montag auf Anfrage nicht äußern. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte bereits im April gegenüber der HAZ angekündigt, dass er im Mai Wechselunterricht an allen Schulformen ermöglichen will. Als Voraussetzung nannte der SPD-Politiker, dass die Schnelltests an den Schulen „sicher und verlässlich“ laufen. Dieses Kriterium sei erfüllt, hieß es jetzt aus der Koalition.

Bislang ist in Niedersachsen vorgeschrieben, dass die Schulen bereits ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht wechseln müssen, obwohl die Bundesnotbremse eine Inzidenz von 165 als Obergrenze ermöglichen würde. Ausgenommen von der strengeren Regelung in Niedersachsen sind nur Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen. In der Region Hannover lag die Inzidenz am Montag bei 116,8. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts von 101,7 auf 99,5. In 16 der 45 Kreise und Großstädte liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch über 100.

Lockerungen für Einzelhandel und Gastronomie

Die Landesregierung will an diesem Dienstag ihre Pläne für die neue Verordnung vorstellen. Nach einem halben Jahr Lockdown sollen die Corona-Beschränkungen in vielen Bereichen gelockert werden. Dies soll in Kreisen und Städten der Fall sein, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz belastbar unter 100 liegt, kündigte die Staatskanzlei am Montag an. Bei mehr als 100 greift die Bundesnotbremse. Die bisherige Verordnung des Landes läuft am 9. Mai aus.

Wie es am Montag aus Regierungskreisen hieß, sind unter anderem Öffnungen im Einzelhandel und in der Gastronomie vorgesehen. Die zunächst geplanten Lockerungen im Tourismusbereich sollen möglicherweise noch einmal verschoben werden. Über Details wird in der Koalition aber offenbar bis zum Schluss gerungen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gehen demnach die von einigen Ressorts vorgeschlagenen Öffnungsschritte zu weit.

Verbände fordern Öffnungen

Mehrere Tourismusregionen, Verbände und das Gastgewerbe verlangten von der Landesregierung gemeinsam vorsichtige Öffnungen. Der finanzielle Druck auf die Betriebe sei mittlerweile so hoch, dass man jetzt endlich handeln müsse, erklärte der Harzer Tourismusverband am Montag stellvertretend für die Branche.

Von Marco Seng