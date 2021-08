Niedersachsen will 450 Afghanen aufnehmen

Hannover/Berlin

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich zusammen mit seinen Amtskollegen in den Ländern mit Blick auf die Lage in Afghanistan für ein Bundesaufnahmeprogramm ausgesprochen. Es werde schwer genug, die Betroffenen aus Afghanistan herauszuholen, teilte Pistorius am Mittwoch nach einer Sonder-Telefonschalte der Landesinnenminister mit. „Um die Verfahren nicht weiter zu verkomplizieren, brauchen wir schnell ein Bundesaufnahmeprogramm. Der Bund hat hierfür alles in der Hand und kann auf dieser Grundlage Schutzbedürftige nach Deutschland holen.“ Ein Bundesaufnahmeprogramm sei jetzt schneller und effektiver als einzelne Landesaufnahmeprogramme.

Niedersachsen: 450 Afghanen können kommen

Pistorius bekräftigte, Niedersachsen werde bei der Aufnahme von Ortskräften und deren Familien eine „zentrale Rolle“ einnehmen. Zuvor hatte das Innenministerium in Hannover mitgeteilt, dass Niedersachsen für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften und deren Familienangehörigen mindestens 450 Plätze bereitstelle. Untergebracht werden sollen sie zunächst im Grenzdurchgangslager Friedland.

Es liefen Gespräche zwischen Bund und Ländern zur weiteren Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Niedersachsen werde sich daran weiter beteiligen, hieß es.

Die niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), hat zudem ein Aufnahmeprogramm des Landes für besonders gefährdete Afghaninnen gefordert. „Wir können nicht tatenlos zusehen, wie ambitionierte Frauen und Mädchen um ihre Leben betrogen, verletzt oder getötet werden“, sagte Schröder-Köpf am Mittwoch in Hannover. Es gelte jetzt schnell zu handeln und in enger Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort möglichst schnell Leben zu retten.

In Frankfurt am Main landete am frühen Mittwochmorgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Deutschen und afghanischen Ortskräften. Unterdessen wird der Flughafen in Hannover-Langenhagen zum Startpunkt für die Luftbrücke nach Usbekistan.

Von Lennart Stock