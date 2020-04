Hannover

Ein Großteil der 1400 Pflegeheime in Niedersachsen soll bis zum September mit Tablets ausgestattet werden, damit Pflegebedürftige per Video mit Ärzten und Angehörigen in Kontakt bleiben können. Das teilte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) am Mittwoch mit. Etwa 1000 der Heime beteiligen sich nach Worten von Niedersachsens AOK-Chef Jürgen Peter an dem Projekt, das insgesamt 370.000 Euro kosten soll. Die Telemedizin soll den Heimbewohnern trotz der Corona-Krise einen regelmäßigen persönlichen Austausch mit ihrem Hausarzt ermöglichen, sagte Reimann.

Das Projekt werde zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den Krankenkassen finanziert. AOK-Chef Jürgen Peter sprach von einer „überschaubaren Summe“. Beginnen soll die Videosprechstunde am 1. Mai. Beteiligte Hausärzte bekommen die Software bis Ende September gratis. Sie wird über eine Mannheimer Firma geliefert, die die Software in den Heimen und den Arztpraxen installieren soll. Weder Ärzte noch Heime sollten für diese neue Möglichkeit etwas zahlen, sagte Ministerin Reimann.

Viele Todesfälle in Heimen

Seit dem 16. März gibt es ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime in Niedersachsen. Diese und andere Maßnahmen seien unumgänglich, um das Leben der Bewohner zu schützen, betonte die Sozialministerin. Bislang seien 522 Bewohner von Pflegeheimen infiziert worden, 180 Menschen starben – fast die Hälfte aller Todesfälle in Niedersachsen. Dieses zeige den Ernst der Lage. Trotz der Abschottung der Heime habe es aber immer Besuche gegeben, die erlaubt waren – etwa von Medizinern. Aber hier stelle sich die Frage, ob es immer ein physischer Besuch sein müsse und nicht etwa Telemedizin möglich sei.

AOK-Chef Peter sagte, es gehe um ein „ethisches und gesundheitliches Dilemma“. Einerseits dürfe das Virus nicht dazu führen, dass soziale Kontakte der Pflegebedürftigen komplett verboten werden. Andererseits müssten die Treffen minimiert werden, während die ärztliche Betreuung bestehen bleibt. „Die Lösung, die wir anbieten, entlastet alle Beteiligten.“ Man werde jetzt abfragen, welche Hausärzte in den Einrichtungen arbeiteten. Dann würden die Tablets ausgeliefert. „Derzeit schaffen wir 50 am Tag."

Freie Wohlfahrt warnt vor übertriebenen Erwartungen

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG) begrüßte das Telemedizinprojekt. LAG-Vorsitzende Birgit Eckhart, Chefin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, warnte jedoch vor übertriebenen Erwartungen. „Es gibt nur ein Tablet pro Einrichtung", sagte sie der HAZ. Doch dieses Tablet könne man in Corona-Zeiten „nicht einfach von Zimmer zu Zimmer reichen“. Der Dienstleister habe zugesagt, alle technischen Fragen sowie Probleme mit der Anwendung zu klären. Es gehe vor allem darum, dass die Hausärzte über diesen Weg Rezepte ausstellen könnten.

„Geht in die falsche Richtung“

Nach Ansicht der Dachstiftung Diakonie, die unter anderem das Stephansstift in Hannover betreibt, gehen die Pläne des Sozialministeriums „in die falsche Richtung“, wie Vorstand Hans-Peter Daub sagte. Viel wichtiger sei die Zusage, dass Besuche in Ausnahmefällen bald wieder möglich seien. Ähnlich gelte das auch bei der Nutzung der Tablets von Videosprechstunden. „Es gibt Ärzte, die sich in die Heime trauen“, meint Daub. „Wir sind über jeden Arzt froh, der sich einen unmittelbaren Eindruck von den Patienten macht.“

Sprechstunden per Tablet seien grundsätzlich möglich, meint dagegen Sven Quitkatt von der Diakonie Niedersachsen. Besonders interessant sei das im ländlichen Raum. Es gebe in Pflegeheimen bereits Tablets, die für den Kontakt zu Angehörigen genutzt würden, berichtet er. „Das ist eine Lösung, mit der wir bereits arbeiten.“ Aber nur ein Gerät pro Pflegeheim reiche vielleicht nicht immer aus. Wichtig sei aber, dass das Pflegepersonal die Bewohner in die Technik einweise.

Unterdessen haben Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker sowie die Bischöfe Ralf Meister (evangelisch) und Franz-Josef Bode (katholisch) vor einer zu langen Isolierung der alten Menschen gewarnt, die zu einer Gettoisierung führe. Gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten Thela Wernstedt schlugen sie der Landesregierung einen Ethik-Beirat vor, die in ethischen Fragen berät.

Von Michael B. Berger und Mathias Klein