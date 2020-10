Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) hält nichts davon, Reisende aus innerdeutschen Risikoregionen abzuweisen oder in Quarantäne zu stecken.„Derartige Maßnahmen halte ich innerhalb der Bundesrepublik für überzogen“, sagte Reimann der HAZ. Niedersachsen werde auch keine eigenen Risikogebiete ausweisen, selbst wenn die Zahl der Infizierten über einen bestimmten Schwellenwert steigt.

Keine Kontrollen an Kreisgrenzen

Zuvor hatte Schleswig-Hostein die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg sowie die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen als innerdeutsche Risikogebiete ausgewiesen und mit entsprechenden Auflagen belegt. Wer von dort nach Schleswig-Holstein einreist, muss sich sofort in eine 14-tägie Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorweisen. Diese Bestimmungen, findet Reimann, seien in der Praxis jedoch kaum umsetz- oder kontrollierbar. „Wir können und wollen auch keine Kontrollen an Landes- oder Landkreisgrenzen einführen“, betonte die Landesministerin.

Anzeige

Sie appellierte vielmehr an die Reisenden, sich vernünftig zu verhalten. Mit Blick auf die Herbstferien sagte Reimann: „Ich appelliere an die Niedersächsinnen und Niedersachsen, auf Reisen in Gebiete mit hohen Infektionszahlen so weit wie möglich zu verzichten, sei es in Deutschland oder im Ausland.“ Stattdessen sollten die Niedersachsen die Ferien möglichst zu Hause verbringen – „oder nur dorthin fahren, wo die Infektionslage stabil ist“.

Nur Vechta reißt den Grenzwert

Als Grundlage für die Einstufung als Risikogebiet dient die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100-000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Wert darf nicht höher als 50 sein. In Niedersachsen wird er derzeit mit einem Wert von 55,3 Fällen pro 100 000 Einwohner im emsländischen Vechta überschritten.

Von Michael B. Berger