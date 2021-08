Hannover/Berlin

Kinder und Jugendliche in Deutschland sollen zum Schulstart nach den Sommerferien Gelegenheit zur Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder am Montag bei Beratungen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geeinigt. Für die Zwölf- bis 17-Jährigen soll es dafür auch niedrigschwellige Angebote geben. Neben der Impfung in Haus- und Kinderarztpraxen soll der Impfstoff demnach auch in Impfzentren sowie im Rahmen von Impfungen für Angehörige von Beschäftigten in Firmen verabreicht werden. Für Jugendliche und junge Erwachsene in Universitäten und Berufsschulen sind ebenfalls Impfangebote geplant.

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) wies darauf hin, dass man in Niedersachsen bereits seit fast einem Monat Kinder und Jugendliche impfe, wenn ihre Eltern damit einverstanden seien und es eine ärztliche Beratung gegeben habe. „Wir haben in Niedersachsen bereits 27 Prozent aller Zwölf- bis 17-jährigen zum ersten Mal geimpft, die werden etwa in drei Wochen ihre zweite Spritze bekommen können“, sagte die Ministerin. Man habe die Intervalle zwischen den beiden Impfungen etwas verkürzt.

„Dieser Konferenzbeschluss wäre für uns gar nicht nötig gewesen“

Für Niedersachsen sei der neue Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz gar nicht nötig gewesen, betonte Behrens. „Aber wenn Bayern noch mal einen Beschluss braucht, um selbst aktiv zu werden und das zu machen, dann gibt es den jetzt.“ In Niedersachsen waren zuletzt bereits 35 der 50 Impfzentren beteiligt, berichtete die SPD-Politikerin.

Behrens berichtete, dass das Land Niedersachsen bereits Anfang Juni vorgeschlagen hatte, Schülerinnen und Schüler zu impfen. Dies sei jedoch daran gescheitert, da es keine Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission (Stiko) dafür gegeben habe und auch zu wenig Impfstoff. „Im Grunde hat uns der Bund damals diese Lösung zerschlagen“, sagte Behrens der HAZ. Tatsächlich gibt es eine entsprechende Empfehlung der Stiko auch jetzt noch nicht. Sie empfiehlt trotz wachsenden politischen Drucks die Impfung mit dem Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte hingegen, ein Angebot zur individuellen Entscheidung von Eltern und Kindern stehe im Einklang mit den Empfehlungen der Stiko. „Jeder, der will, kann im Sommer geimpft werden. Wir haben genügend Impfstoff für alle Altersgruppen“, sagte der Minister. Bundesweit wurden bereits 900 000 Kinder zwischen zwölf und 17 geimpft.

Mit der Möglichkeit einer Auffrischimpfung für ältere Bürgerinnen und Bürger, die bereits zu Jahresbeginn ihre Impfung erhalten haben, sollen zudem ab September besonders gefährdete Gruppen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt werden. „Denn für sie ist das Risiko eines nachlassenden Impfschutzes am größten.“ Der Vorsitzende der Ländergesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, versicherte: „Wir gehen vorbereitet in den Herbst.“

Unterdessen büßt die Kampagne der Erstimpfungen stark an Geschwindigkeit ein. Mittlerweile haben laut Robert-Koch-Institut (RKI) 51,3 Millionen Menschen oder 61,7 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis bekommen. „Allerdings ist Zahl der Erstimpfungen so niedrig wie zuletzt im Februar“, erklärte Spahn. Voll geimpft sind 43,5 Millionen Bürger (52,3 Prozent).Im Impfzentrum der Region Hannover auf dem Messegelände ist ein entsprechendes Angebot für Kurzentschlossene nicht wie erhofft angenommen worden. Mit Blick darauf forderten Politiker, nach den Sommerferien auch mobile Impfteams in Berufsschulen der Region, zu Supermärkten, Partymeilen und Fußballstadien zu schicken.

