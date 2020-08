Herr Zimbehl, der Staat nimmt derzeit Milliarden Euro an neuen Schulden auf, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Nun sagen Sie für den Herbst einen harten Arbeitskampf voraus. Müssten da nicht die Beamten ganz still sein und Verzicht auf gängige Forderungen leisten?

Angesichts der enormen Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen gerade in der Corona-Krise wäre Verzicht das völlig falsche Wort. Man darf gewiss keine Forderungen erheben, die utopisch sind. Aber realitätsnah sollten sie schon sein. Man hat vielen Kollegen, etwa im Pflegebereich, kräftig applaudiert. Aber Klatschen allein genügt nicht. Vom Applaus kann niemand leben. Zudem haben sich während der vergangenen Jahre erhebliche Bedarfe aufgebaut.

„Pflegebereich und Gesundheitsämter sind unterfinanziert“

Wo etwa?

In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Aber gerade in der Corona-Zeit hat sich etwa die absolute Unterfinanzierung im Pflegebereich offenbart. Da muss dringend etwas getan werden. Auch sind die Gesundheitsämter, auf die jetzt immer lobend hingewiesen wird, personell wie materiell unterfinanziert. Nehmen Sie etwa den Corona-Ausbruch vor einigen Wochen in Göttingen: Da haben die Kolleginnen und Kollegen bis zur Erschöpfung gearbeitet, um die brenzlige Lage in den Griff zu bekommen. So etwas muss honoriert werden.

Haben sich in der Corona-Zeit die Koordinaten verschoben auf Dinge, die heute vielleicht wichtiger sind als gestern?

Es haben sich nicht die Koordinaten verschoben, aber die Krise hat messerscharf den Blick darauf gelenkt, wie wichtig der öffentliche Dienst ist, um dieses wohlgeordnete Leben in unserem Land zu erhalten. In diesen Krisenzeiten ist deutlich geworden, was der öffentliche Dienst, über den mancher Sprüche macht und lächelt, zu leisten imstande ist.

Eine bessere Finanzierung der Pflege ist für Quelle: Jürgen Blume/epd

Reden wir jetzt über Lehrer, von denen sich ziemlich viele zu den Risikogruppen rechnen?

Ich denke, dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich gibt es im Bildungsbereich viele Kolleginnen und Kollegen, die schon vom Alter her zu den Risikogruppen zählen. Aber auch bei den Lehrern wird sehr genau hingeschaut. Da bleibt niemand zu Hause, wenn nicht zuvor eine Einzelfallprüfung beim Arzt vorgenommen wurde. Zudem haben sehr viele Lehrer von zu Hause gearbeitet und ihre Schüler betreut, durchaus unter erschwerten Bedingungen. Ich kann nicht erkennen, dass Bildungskräfte die Krise irgendwie ausgenutzt hätten.

„Nicht mehr mit aufmunternden Worten abspeisen lassen“

Im Herbst stehen Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeber an. Mit welchen Forderungen gehen Sie in diese Verhandlungen?

Was die Tarifauseinandersetzungen in diesem Herbst angeht, zeichnen sich deutliche Auseinandersetzungen mit den kommunalen Arbeitgebern ab. Denn die Arbeitgeber zeigen, und das finde ich ärgerlich, überhaupt keine Gesprächsbereitschaft. Das Ziel der beiden Verbände – Verdi auf der einen, dem Beamtenbund auf der anderen Seite – war, erst einmal wegen der Corona-Krise eine Denkpause zu bekommen, nach dem Motto: „Lasst uns im kommenden Jahr über Tarifsteigerungen reden“. Doch der Verband der kommunalen Arbeitgeber zeigt keine Bereitschaft, beispielsweise über Einmalzahlungen zu reden. Diese Nichtgesprächsbereitschaft hat Verdi wie auch uns dazu gebracht, erst einmal die Tarifverträge zu kündigen. Nun gibt es zwei Findungskommissionen, die sich auf eine gemeinsame Forderung einigen sollen. Ich finde, einen harten Arbeitskampf kann sich in diesen Corona-Zeiten eigentlich niemand leisten. Aber es könnte schon dazu kommen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr mit aufmunternden Worten abspeisen lassen.

Zur Person Alexander Zimbehl ist seit November vergangenen Jahres Vorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes (NBB), der etwa 70.000 Behördenmitarbeiter zwischen Ems und Elbe vertritt. Zum NBB gehören nach Zimbehls Angaben sechs Bildungsgewerkschaften, eine Gesundheitsgewerkschaft, die Deutsche Steuer- und die Deutsche Polizeigewerkschaft, deren Landesvorsitzender Zimbehl drei Jahre lang war. Insgesamt zählen 40 Mitgliedsgewerkschaften und Verbände zum NBB, der auch Dachverband der Kommunalgewerkschaften ist. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar Zimbehl löste in einer Kampfabstimmung Martin Kalt als Chef des NBB ab. Während der Hildesheimer Christdemokrat als Mann der Polizei recht markig die Positionen seiner Gewerkschaft vertrat, tritt Zimbehl im neuen Amt erkennbar diplomatischer auf.

Aber Beamte dürfen doch gar nicht streiken? Stehen Sie da nicht an der Seitenlinie und rufen andere zum Streik auf?

Nein, wir vertreten zu einem Drittel Kolleginnen und Kollegen, die keine Beamten sind. Ich rede hier über Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Ich rede über Pflegerinnen und Pfleger, auch über Müllwerker. Sie alle sind – ein Wort das heute so gern verwendet wir – systemrelevant und sollten in der Bezahlung auch so gewürdigt werden.

E Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie steht es um die Landesbeamten und -bediensteten? Drohen da auch Auseinandersetzungen?

Erst einmal nicht, weil die vereinbarten Tarifverträge bis zum kommenden Jahr gelten. Da haben wir in der Vergangenheit eine Sonderzahlung vereinbart, die aber sehr gering ist. Denn die vereinbarten 300 Euro reichen bei Weitem weder an das Weihnachtsgeld heran noch an ein Urlaubsgeld. Auf Landesebene nehmen wir zur Kenntnis, dass 40 Prozent der Ausgaben im Landeshaushalt allein für Personal ausgegeben werden. Da achten wir darauf, dass niemand den Rotstift ausgerechnet im öffentlichen Dienst ansetzt, was in Corona-Zeiten das völlig falsche Signal wäre. Aber wir haben mit einer gewissen Befriedigung wahrgenommen, dass Ministerpräsident Weil und sein Koalitionspartner dies auch nicht will. Den beiden Regierungsfraktionen ist schon bewusst, dass wir mit einer pauschalen Rotstiftpolitik nicht weiterkommen. Im Übrigen ist allen klar, dass wir angesichts der demografischen Entwicklung im öffentlichen Dienst ganz andere Probleme bekommen werden.

„Der Fachkräftemangel wird zum Riesenproblem“

Sie meinen durch den Abgang der sogenannten Babyboomer?

Ja, genau. Der Fachkräftemangel wird auch in der Landesverwaltung ein Riesenproblem. Wir haben jetzt schon große Schwierigkeiten, Finanzbeamte zu bekommen. Auch in der allgemeinen Verwaltung klaffen schon Lücken. Das heißt, dass der Staat sich Gedanken machen muss, wie er die Attraktivität des öffentlichen Dienstes spürbar erhöht. Das geht über die Bezahlung, aber auch über attraktive Dienstgebäude. Da sind nötige Sanierungen über Jahre verschlafen worden. Es geht auch um die Frage des mobilen Arbeitens, bei dem private Firmen wesentlich beweglicher als der öffentliche Dienst sind.

Der Niedersächsische Beamtenbund will die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes vorantreiben. Quelle: Daniel Naupol/dpa

Warum ist der öffentliche Dienst da so unbeweglich, ist das eine Mentalitätsfrage?

Nicht bei den Beschäftigten, wohl aber bei den Regelabläufen. In Unternehmen gibt es eine verantwortliche Person, die entscheidet, und den Betriebsrat. Dann läuft das. Aber die Entscheidungsfindung in der öffentlichen Verwaltung ist meist zu schwierig, das geht in den Ministerien etwa mit Mitzeichnungswegen los und setzt sich bei politischen Entscheidungen fort. Dabei bräuchten wir schlanke Entscheidungswege.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus der Corona-Zeit mit in die Zukunft?

Dass wir wesentlich digitaler werden müssen – und zwar nicht, um Menschen zu ersetzen, sondern um Dienstleistungen wesentlich schneller an unsere Kunden, die Bürger, bringen zu können. Natürlich gibt es Dienstleistungen, die nicht zu digitalisieren sind, etwa bei Polizei und Feuerwehr. Aber viele Dinge wie die Ausgabe von Dokumenten könnten mit mehr Technik besser laufen.

Von Michael B. Berger und Heiko Randermann