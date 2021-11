Hannover

Niedersachsens CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer regt an, über eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Altenpflege nachzudenken. „Das darf auch für uns kein Tabu sein. Frankreich hat so etwas gemacht und da ist das Personal auch nicht weggelaufen“, sagte Toepffer am Freitag vor Journalisten in Hannover. Er sei „wütend“ darüber, dass im Bereich der Pflegeeinrichtungen es wieder zu erhöhten Infektionen komme. Zudem hält er die Ausweitung der sogenannten 2-G-Regelungen für möglich. Bei einem 2-G-Modell bekommen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte oder genesene Menschen Zutritt zu einem Bereich, ein negativer Corona-Test reicht dann in der Regel nicht mehr aus. „Wenn sich tatsächlich abzeichnet, dass in unseren Krankenhäusern die Intensivstationen vollaufen, darf 2G kein Tabu sein.“

218.000 Menschen haben Boosterimpfung bekommen

Toepffer beklagte auch, dass die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) bei den sogenannten Booster-Impfungen für Menschen unter 70 erst einmal die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) abwarten will. „Da muss sich das Sozialministerium bewegen“, meinte der CDU-Landtagschef. Die Sozialministerin hatte in einem HAZ-Interview die Stiko aufgefordert, die Impfempfehlung für die Drittimpfung auf Menschen über 60 auszuweiten. Bisher wird die Auffrischungsimpfung nur für Menschen über 70 angeraten, Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung sechs Monate zurückliegt.

Dieses Kriterium trifft derzeit auf 555.000 Menschen in Niedersachsen zu, berichtete Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums. 218.000 Menschen in Niedersachsen hätten bereits eine Boosterimpfung erhalten, allein am letzten Donnerstag 17.200. „Die Boosterimpfungen laufen gut an“, meinte Grimm.

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte, dass es zu dem Thema Impfpflicht in der Altenpflege bislang keine abgestimmte Meinung im Kabinett gebe. Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) lehnt sie aus verfassungsrechtlichen Gründen ab. Sie will allerdings eine tägliche Testpflicht für Pflegende oder Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen vorschreiben, die mit der nächsten Corona-Verordnung in Kraft treten soll, die kommende Woche präsentiert wird. Bislang müssen sich Pflegende nur dreimal in der Woche testen.

Von Michael B. Berger