Sie ist wieder da und kann wieder lachen, nachdem sie am 1. März Knall auf Fall von der politischen Bildfläche Niedersachsens verschwunden ist: Carola Reimann, von November 2017 bis zum März niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin. „So einen Job kann man nur mit ganzer Kraft machen, es wäre unverantwortlich gewesen, dieses Amt über Monate während der Krankheitsphase weiter zu führen“, sagt die promovierte Biotechnologin. Eine schwierige Operation stand bevor – und so hatte die 53-jährige überraschend ihr Amt aufgegeben.

Auf dem Landesparteitag der SPD in Hildesheim, wo Reimann in den Landesvorstand gewählt wird, bekommt sie langen, warmherzigen Beifall. Das tut der Politikerin, die fast zwanzig Jahre für Braunschweig im Bundestag saß, sichtlich gut. Überhaupt wirkt sie, die zu Beginn der anfangs stark stockenden Impfkampagne schwer unter Beschuss stand, wie befreit. Am Tag des Rücktritts spekulierten sogar politische Gegner, man ziehe sie unter fadenscheinigen Gründen einfach zurück – weit gefehlt. Sie sei sofort ins Krankenhaus gekommen und später dann operiert worden. Ein schwieriger Eingriff im Bauchbereich. „Ich bin erleichtert, dass es eine Entwarnung aus der Histologie gab“, sagt sie.

Wohltuend die große Anteilnahme

Und nun? Ein Leben ohne rasche Taktfolgen aus Sitzungen, Pressekonferenzen und Entscheidungen – wie ist das? „Die ersten Wochen nach dem Rücktritt hatte ich nur mit mir selbst zu tun. Jetzt fühle ich, wie ich wieder zu Kräften komme.“ Der Rücktritt sei zweifellos richtig gewesen, kein Anflug von Reue. Und wohltuend sei die große Welle aus Anteilnahme gewesen. In Braunschweig, wo sie bekannt sei „wie ein bunter Hund“, werde sie oft auf der Straße angesprochen, auch auf die aktuelle Corona-Politik, obwohl sie doch gar nicht mehr im Amt sei.

Und beruflich? Hoffe sie etwas im Gesundheitsbereich zu finden, den sie durch Studium, Beruf und politisches Wirken ja gut kenne, sagt Carola Reimann. Und freut sich, dass sie in Hildesheim auf einem Parteitag unter vielen Menschen sein kann. Natürlich auf Abstand.

