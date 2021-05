Niedersachsens Förderbank vergibt 1,9 Milliarden Euro an Corona-Hilfe

Hannover

Noch niemals in ihrer Geschichte hat die NBank so viel Wirtschaftshilfen ausgegeben wie im Corona-Jahr 2020. Allein 1,9 Milliarden Euro an Corona-Hilfen seien an Selbstständige oder Unternehmen geflossen, berichtete Wirtschafts-Staatssekretär Berend Lindner am Mittwoch. Er ist Verwaltungsratsvorsitzender der Förderbank des Landes Niedersachsen. An „normalen“ Förderungen habe die Bank 1,2 Milliarden vergeben, deutlich mehr als im Vorjahr (930 Millionen Euro). Damit habe sich das Förder-Ergebnis im Corona-Jahr verdreifacht. „Das war ein in jeder Hinsicht außerordentliches Jahr“, bilanzierte Lindner.

75.000 Überstunden angesammelt

Die NBank existiert seit 2004 und gehört als Anstalt des öffentlichen Rechtes zu 100 Prozent dem Land Niedersachsen. Sie ist für Beratung und Förderung aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln zuständig. „Das System einer solchen Förderbank hat sich gerade in der Krise bewährt“, meinte NBank-Vorstandschef Michael Kiesewetter bei der Präsentation des Jahresberichts für 2020. So sei die Bank außerordentlich gefordert in diesen Krisenzeiten. Verzeichne man normalerweise etwa 16.000 Beratungsgespräche im Jahr seien es 2020 etwa 71.000 Beratungsgespräche gewesen, eine Steigerung um das Viereinhalbfache. In der Bank, die 580 Mitarbeiter hat, hätten sich mittlerweile 75.000 Überstunden angesammelt. Kiesewetter versicherte, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über die Wochenenden und Feiertagen gearbeitet hätten.

200.000 statt der üblichen 20.000 unterstützte Anträge

Die Zahl der insgesamt unterstützten Anträge schoss von gut 20.000 in üblichen Förderjahren auf fast 200.000 nach oben – der überwiegende Teil (175.000) bezog sich auf Programme im Zusammenhang mit der Pandemie. Während des ersten Quartals 2021 seien weitere 1,6 Milliarden Euro an Corona-Hilfen auf den Weg gebracht worden. Neben der Auszahlung von Geld aus Landestöpfen organisierte die NBank einen großen Teil der regionalen Verteilung von Bundesförderung. Die Antragsverfahren waren dabei angesichts der wirtschaftlichen Not vieler Empfänger oft als komplex und langwierig kritisiert worden. Jedoch mussten die Banken auch auf hinreichende Kontrollen achten, nachdem es zu vielen Betrugsfällen gekommen war.

1500 Ermittlungsverfahren wegen Betruges

Im Vergleich mit anderen Bundesländern habe man allerdings noch niedrigere Zahlen an Betrugsfällen. Staatssekretär Lindner bezifferte die Schadenshöhe auf rund 11,6 Millionen Euro – ein Betrag, der weit unter den Betrugssummen in Nordrhein-Westfalen liege oder Berlin. Nach Lindners Angaben hätten die Nordrhein-Westfalen hier 39 Millionen geltend gemacht, die Berliner 64 Millionen. Der Verwaltungsratsvorsitzende führte die vergleichsweise geringen Betrugsfälle auf die frühzeitig vereinbarte Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Landeskriminalamt zurück. Es liefen derzeit 1500 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts in Niedersachsen.

„Bis Mitte Mai sind 430 Millionen Euro an Novemberhilfe und 460 Millionen Euro an Dezemberhilfe in Niedersachsen ausgezahlt worden“, sagte NBank-Vorstandschef Michael Kiesewetter zur weiteren Zwischenbilanz im laufenden Jahr. Hinzu kämen 520 Millionen Euro an Überbrückungshilfe III – nach stockendem Anlauf sind laut NBank nun drei Viertel davon ausgezahlt – und 62 Millionen Euro für Hilfen an Soloselbstständige.

Die Grünen im niedersächsischen Landtag kritisierten unterdessen, dass Niedersachsen bei der Auszahlung der Überbrückungshilfe III bundesweit das Schlusslicht bilde. Nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums seien lediglich 48 Prozent der beantragten Hilfen ausgezahlt worden, weit unter dem Bundesschnitt (71 Prozent). „Nicht erst seit gestern fordern wir Grüne, dass die Landesregierung endlich die Lücken der Wirtschaftshilfen durch landeseigene Maßnahmen und Förderprogramme schließt“, erklärte Wirtschafts-Sprecher Detlef Schulz-Hendel. Er forderte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auf, „endlich zu klotzen statt zu kleckern“.

205 Millionen für Wohnraumförderung

Für die übrigen Bereiche unabhängig von der Bekämpfung der schweren Wirtschaftskrise nannte die NBank unter anderem 205 Millionen Euro für Wohnraumförderung, 647 Millionen Euro für Infrastruktur-Ausbau, 148 Millionen Euro für Arbeitsmarktprogramme und 203 Millionen Euro für die Förderung kleiner und mittelständischer Firmen. Manche Hilfen sind Darlehen, manche sind Zuschüsse oder Investitionsmittel.

Von Michael B. Berger