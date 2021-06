Hannover

Die jüngste Corona-Verordnung in Niedersachsen, die für den Alltag der Menschen und die Wirtschaft erhebliche Konsequenzen hat, ist nur wenige Stunden vor ihrer Wirksamkeit veröffentlicht worden – ein Unding finden die gesamte Landtagsopposition wie auch Vertreter der Kommunen. Deshalb wollen die Grünen einen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, der eine 24-Stunden-Frist vor Veröffentlichung und Wirksamwerden einer Verordnung vorschreibt. „Dass die neue Verordnung nur vier Stunden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht worden ist, schlug dem Fass den Boden aus“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg.

Digitale Eilverkündigung im Februar beschlossen

Zu Beginn der Epidemie sei es noch verständlich gewesen, dass „Chaos in der Staatskanzlei“ geherrscht habe, meinte Grünen-Geschäftsführer Helge Limburg. Obwohl sich die Inzidenzen beruhigten, sei das Chaos in der Regierungszentrale eher noch gewachsen. Dass die Regierung im Februar die „digitale Eilverkündigung“ eingeführt habe – trotz des Protestes von den Grünen und der FDP – habe die jüngste Eskalation erst möglich gemacht. Angesichts der Tatsache, dass neue Öffnungen bereits im Corona- Stufenplan eingezeichnet gewesen seien, sei die plötzliche Hektik unverständlich. Auch die Tatsache, dass die Landesregierung die Corona-Verordnung an einigen Punkten noch korrigieren musste, spreche nicht für professionelles Management.

Unverständlich, ja sogar skandalös finden die Grünen auch, dass noch immer mehr als 600.000 Niedersachsen auf den Wartelisten für Corona-Impfungen stehen, obwohl diese jetzt für alle Altersgruppen freigegeben sind. „Es gibt überhaupt keine Vernetzung zwischen der Landesregierung und den frei werdenden Impfkapazitäten“, sagte Hamburg. So komme es immer öfter vor, dass ganz normale Menschen bereits geimpft seien, während viele Menschen, die es wegen Alter oder Vorerkrankungen nötiger hätten, noch keine Impfung bekommen hätten.

Von Michael B. Berger