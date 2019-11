Lesbos

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) ist sichtlich bewegt. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier auch Seuchen ausbrechen“, murmelt Pistorius mit Blick auf den Olivenhain, in dem überall Sommerzelte stehen, Plastiktüten herumfliegen, Abfälle in Tüten an den Olivenbaumzweigen hängen.

Der Min...