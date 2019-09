Hannover

Zum ersten Mal wird Niedersachsen, als neuntes von 16 Bundesländern, nun ein eigenes Klimagesetz vorlegen. Ausgehandelt haben es die Häuser von SPD-Umweltminister Olaf Lies und CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann – nach wochenlangem Ringen. Es habe sich „lediglich um Formulierungen“ gehandelt, befand Regierungschef Stephan Weil ( SPD). Doch eines sei jetzt schon klar: „Die Leistungsfähigkeit und die industriepolitischen Chancen der niedersächsischen Wirtschaft werden berücksichtigt.“

Energiebericht nur alle drei Jahre

So steht es in der Präambel des Gesetzes, das an manchen Punkten weicher ausfällt als frühere Vorschläge. So sollen niedersächsische Kommunen erstmals für das Jahr 2022 einen Energiebericht erstellen, der den Jahresverbrauch an Strom und Heizenergie jeder Liegenschaft auflistet. Doch dieser Energiebericht soll nicht wie anfangs geplant jährlich erstellt werden, sondern alle drei Jahre – ein Kompromiss zwischen den Regierungspartnern SPD und CDU. Die SPD wollte eine jährliche „Meldung“, die CDU befürchtete bürokratische Belastungen und hielt den Bericht nur alle fünf Jahre für erforderlich.

Keine Quoten für Öko-Autos

Auch auf die Festsetzung von konkreten Quoten für mit alternativen Energiearten betriebene Fahrzeuge soll im Fuhrpark des Landes verzichtet werden. Ihr Anteil soll lediglich erhöht werden. Immerhin: „Ab 2030 sollen unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklung ausschließlich Fahrzeuge mit klimaschonenden Antrieben beschafft werden“, heißt es im Gesetzentwurf, der der HAZ vorliegt. Bis zum Jahr 2050 sollen die Treibhausgasemissionen in Niedersachsen um mindestens 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu den Emissionen 1990 reduziert werden.

Grüne vermissen das Thema Landwirtschaft

Grünen-Umweltexpertin Imke Byl hat einen kritischen Blick auf den Gesetzentwurf geworden und den Bereich Landwirtschaft vermisst. „Auch Sektoren wie Gebäude kommen noch nicht einmal vor“, sagt Byl. Dabei brauche man weniger Prosa und mehr Konkretes.

Von Michael B. Berger