Hannover

Niedersachsens Kommunen befürchten aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei ihren Einnahmen, viele rechnen mit Liquiditätsengpässen und müssen sich neu verschulden. Dies ist das Ergebnis einer Blitzumfrage des Deutschen Städtetages, an der nach Aussagen von Städtetags-Geschäftsführer Dirk-Ulrich Mende auch 45 niedersächsische Kommunen teilgenommen haben. „Die aktuelle Krise ist nicht nur eine Herausforderung für die Wirtschaft, sondern auch für die Städte, die dringend auf Förderung durch den Bund und das Land angewiesen sind“, sagte Mende der HAZ.

Gewerbesteuer bricht weg

Der Städtetag, der die größeren Kommunen in Deutschland vertritt, hat seine Blitzumfrage vor Ostern gemacht, bundesweit haben sich 200 Stadtverwaltungen an der Erhebung beteiligt, davon ein großer Teil aus Niedersachsen. Alle Städte rechnen mit erheblichen Ausfällen bei der Gewerbesteuer, 33 der 45 niedersächsischen Kommunen mit deutlich niedrigeren Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Dagegen würden Ausgaben zunehmen. So rechneten 24 Prozent der befragten Kommunen mit zusätzlichen Ausgaben im Sozialbereich, 29 Prozent mit höheren Kosten im Kinder- und Jugendschutzbereich und 47 Prozent mit höheren Ausgaben in der Wirtschaftsförderung, berichtet Mende. Auch ordnungspolitische Maßnahmen, etwa die Überprüfung der verhängten Quarantäne- und Abstandsverordnungen, schlügen kräftig zu Buche. Gut die Hälfte der Städte rechneten hier mit zusätzlichen Ausgaben.

Sogenannte Mehraufwendungen würden auch für die städtischen Tochtergesellschaften erwartet. 44,4 Prozent der Städte stellten sich hier auf höhere Ausgaben ein. 16 Städte in Niedersachsen rechneten mit Liquiditätsengpässen, weitere 25 schlössen das nicht aus, lediglich fünf Kommunen sagten, sie kämen in der Krise gut mit ihrem Geld aus. „Das ist schon eine klare Ansage“, meint Mende. Drei Städte verhandelten bereits mit den Banken über höhere Kreditlinien, elf Städte planten dies. Haushaltssperren hätten bereits elf Städte verhängt, 15 planten einen Nachtragsetat. An der Umfrage hatte ein gutes Drittel aller im Niedersächsischen Städtetag vertretenen Kommunen teilgenommen.

Von Michael B. Berger