Hannover

Niedersachsens Landräte und Kommunalverbände sind empört. Der Vizepräsident des Landkreistages, der Göttinger Landrat Bernhard Reuter, spricht von einem „handstreichartigen Akt der Landesregierung“, den die Landtagsfraktionen von SPD und CDU möglichst schnell korrigieren sollten. Nach Reuters Worten geht es um rund 700 Millionen Euro in einer Wahlperiode, die sich das Land Stück für Stück ab dem Haushalt 2022/23 einverleiben wolle. Das Land will in drei Tranchen Wohn-Zuschüsse streichen, die einst für Hartz-IV-Empfänger gedacht waren und die bisher an die Kommunen gehen. „Ich erwarte, dass die politischen Fraktionen den Finanzminister Reinhold Hilbers und auch den Ministerpräsidenten in dieser Sache stoppen“, sagt Reuter der HAZ. Und auch Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, spricht von einem „Generalangriff auf die Kommunalfinanzen“.

Ein großer Batzen Geld

Im Kern geht es um einen Zuschuss, der seinen Grund in den Arbeitsmarktreformen im Jahr 2005 hatte. Damals wurden mit den Hartz-Reformen des Kanzlers Gerhard Schröder die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammengelegt, was zu komplizierten Finanzierungsregelungen zwischen Bund und Ländern führte. Da die Aufteilung der Kosten für die Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern erhebliche Unwuchten bei den Kommunen auslöste, gab das Land Einsparungen beim Wohngeld, die eine Folge der Hartz-IV-Reformen waren, an die Landkreise und Kommunen weiter – derzeit mehr als 142 Millionen Euro. „In einer fünfjährigen Wahlperiode sind das mehr als 700 Millionen Euro, die uns fehlen werden. Das ist ein dicker Hund“, sagt Landrat Reuter.

Ministerpräsident Weil und Finanzminister Reinhold Hilbers argumentieren, dass sich die Zuschüsse des Landes überholt hätten. So habe der Bund mittlerweile 75 Prozent der Kosten für die Wohnung übernommen. Das seit 2005 gepflegte System habe sich im Grunde überlebt und gehöre reformiert. Und auch bei den Corona-Hilfsprogrammen im letzten Jahr seien die Kommunen sehr gut weggekommen und hätten durch Nachzahlungen im kommunalen Finanzausgleich und Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle unterm Strich etwa 593 Millionen Euro an Entlastungen bekommen. Aber um den totalen Stopp des Geldflusses ab 2024 abzumildern, würden die Kürzungen in drei moderaten Schritten vollzogen. So werde der Landeszuschuss im Jahr 2022 um 42,8 auf 100 Millionen Euro gekürzt, im Jahr 2023 um 92,8 Mio. Euro auf 50 Millionen Euro und ab dem Jahr 2024 um 142,8 Mio. Euro auf null Euro reduziert. Macht knapp 280 Millionen Euro.

Einen rechtlichen Anspruch gibt es nicht

Dieses Vorgehen leuchtet dem Landkreistag wie auch den anderen beiden Kommunalverbänden überhaupt nicht ein. Gemeindebund-Präsident Marco Trips spricht von einem „Affront“ der Regierung, die darauf hinweist, dass die alten Zuschüsse im Grunde bereits früher hätten gekürzt werden müssen. Einen rechtlichen Anspruch auf die erheblichen Zuschüsse haben die Kommunen nicht, wohl aber können sie politischen Druck entfalten. „Ministerpräsident Weil fährt durch das Land und lobt die Arbeit der kommunalen Gesundheitsämter. Aber wer hat denn die Corona-Krise bewältigt? Das war doch nicht das Sozialministerium“, sagt Landrat Reuter. Ob sein Empörungsruf in Hannover Gehör findet, erscheint indes fraglich.

Von Michael B. Berger