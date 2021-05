Herr Dr. Hennies, Bauern jammern eigentlich immer über das Wetter. Mal ist es zu heiß, mal ist es zu kalt. Sind Niedersachsens Landwirte in diesem Frühjahr ausnahmsweise zufrieden?

Wir wollen nicht jammern. Es gibt eindeutig mehr Wasser und weniger Verdunstung als in den letzten drei Jahren im Mai, die alle sehr trocken waren. Der viele Regen, der diesmal in weiten Teilen des Landes gefallen ist, ist für das Wachstum grundsätzlich gut. Vor allem das Getreide, das ja den größten Teil der Anbaufläche ausmacht, profitiert davon. Die Bauernregel – Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass – trifft da zu. Die Landwirte sparen sich zurzeit die teure Beregnung. Wir wollen ja auch aus ökologischen Gründen Wasser sparen. Am Ende des besonders trockenen Mai 2018 war die Wassermenge für die Beregnung des ganzen Jahres schon fast verbraucht.

Lesen Sie auch

Kartoffelbauer und Umweltschützer: Das ist der neue Landvolk-Chef in Niedersachsen

Sie bauen bei Burgdorf Kartoffeln an. Wird es davon unter diesen Bedingungen reichlich geben?

Wohl nicht. Die Niederschläge fallen in diesem Frühjahr regional sehr unterschiedlich aus. In der Heide bei Uelzen war es zu nass, im Osten von Hannover ist deutlich weniger Regen gefallen. Da laufen sogar schon die ersten Regenmaschinen, ein Teil der Kartoffelfläche muss gezielt beregnet werden. Das Wetter ist halt ungerecht. Aber im Ernst, vor allem ein bisschen wärmer dürfte es überall sein. Den Frühkartoffeln macht dieser Mai wenig Freude. Sie fühlen sich am wohlsten bei 20 Grad.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das ist Holger Hennies Holger Hennies steht seit Anfang des Jahres an der Spitze des niedersächsischen Bauernverbandes. Das Landvolk wählte den 50-Jährigen für drei Jahre zum Präsidenten, als Nachfolger von Albert Schulte to Brinke. Hennies lebt in Schwüblingsen bei Burgdorf und baut mit vier Kollegen in einer Ackerbaubetriebsgemeinschaft Kartoffeln an. Mit seiner Frau hält er zudem Schweine für die Direktvermarktung im Hofladen, nutzt sein Grünland für Pferde des Reitbetriebs und bietet einen „Lernort Bauernhof“ für Kinder- und Jugendgruppen an. Der Vater von vier Kindern hat vor dem Studium der Agrarwissenschaften eine landwirtschaftliche Lehre absolviert.

Mit den kurzzeitig sommerlichen Temperaturen Mitte Mai hat der Raps einen ordentlichen Schub bekommen. Nun leuchten die Felder vielerorts gelb. Dem scheint es also gut zu gehen?

Der Raps brauchte das für die Blüte. Es ist wichtig, dass die Insekten ihn anfliegen. Da kann das mit den wenigen warmen Tagen gerade ganz gut gepasst haben.

„Die Spargelpreise sind ganz gut“

Der Spargel hat es bekanntlich gern deutlich wärmer. Die Anbauer äußern sich trotzdem zufrieden. Liegt das an den gestiegenen Preisen?

Die Preise sind ganz gut. Es gibt keine Spargelschwemme, aber er ist auch nicht sehr knapp. Für eine andere Sonderkultur, nämlich Erdbeeren, ist es aber zu wenig, nur ein Teil ist unter Folientunneln vor den kühlen Temperaturen geschützt. Die Preise entwickeln sich im Übrigen für die Erzeuger und die Verbraucher nicht immer gleich. Bei Kartoffeln war das zuletzt besonders deutlich. Wegen Corona gab es aus der Gastronomie weniger Nachfrage, besonders Pommes frites waren kaum noch gefragt. Gleichzeitig war die Ernte gut, der Lebensmittelhandel konnte wegen des großen Angebots bei den Landwirten günstig Kartoffeln kaufen. An die Kunden wurde das so aber nicht weitergegeben. Von Preissenkungen erfährt der Verbraucher heutzutage nicht mehr so viel.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sollte es mit dem Wetter weitergehen, wenn die Bauern es sich wünschen dürften?

Was dem einen sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall. Da wünscht sich jeder sein eigenes Wetter. Für Grünland sollte es beim Mähen nicht zu viel regnen, der erste Schnitt ist deshalb diesmal spät dran. Auch für den Mais, der gerade in der Erde ist, ist es bisher zu kalt. Um die Saison insgesamt einzuschätzen, ist es zu früh. Es kann noch ein sehr warmes Jahr werden, wie 2006 beim Sommermärchen. Vor der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland war es bis Ende Mai bitterkalt. Zur WM im Juni ist es dann richtig heiß geworden.

Von Gabriele Schulte