Hannover

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht in der Zulassung neuer, einfacher Corona-Tests die entscheidende Chance, wieder zu mehr Normalität in der Kultur, der Gastronomie und im Einzelhandel zu kommen. „Anfang März könnte der Beginn einer konkreten, breit angelegten Teststrategie werden, mit der wir uns einen Teil unserer Normalität zurückerobern können“, sagte Althusmann am Sonntag der HAZ. „Die neuen, einfach handhabbaren Antigentests könnten ein Segen für unsere Kultur, für die Kinos, die Gastronomie und für den Einzelhandel werden“, sagte der Minister.

Zwölf Stunden frei von Sorgen

Althusmann meinte, dass in den nächsten Wochen Antigentests auf den Markt kommen könnten, die im Alltag von Privatleuten in Anspruch genommen werden könnten. „Wenn das etwa mit einer speziellen App kombiniert wird, könnte so ein Test dem Getesteten für zwölf Stunden die Erkenntnis bescheren, dass er das Virus nicht weiterträgt. Das Entscheidende wird die Frage des Testens sein und auch, dass diese Tests von Privatleuten durchgeführt werden können.“

Warnung vor drittem Lockdown

Althusmann betonte, er könne die breite Sehnsucht vieler Menschen nach einer Rückkehr zur Normalität sehr gut nachvollziehen, doch müsse man bei den geforderten Öffnungen sehr vorsichtig und wachsam bleiben. „Der größte Schaden auch für die Wirtschaft wäre ein dritter Lockdown – dieses Risiko muss man immer vor Augen haben.“

Richtwert von 35

Das Land Niedersachsen sei mit seinem vor kurzem vorgestellten Stufenplan gut aufgestellt, sagte Althusmann weiter. In der Regierungskoalition in Hannover müsse noch konkretisiert werden, wie man im Spannungsfeld einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 25 und 35 verfahren werde. Der niedersächsische Stufenplan hatte deutliche Lockerungen zunächst für den Fall vorgesehen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche zwischen 50 und 25 je 100.000 Einwohner liegt. Bund und Länder hatten als neue Richtgröße der 35er Wert genannt.

Von Michael B. Berger