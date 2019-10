Hannover

Politik und Wirtschaft in Niedersachsen haben sich erleichtert über den Brexit-Deal zwischen Gr0ßbritannien und der Europäischen Union gezeigt. „Es ist gut, dass Brüssel Geduld und langen Atem bewiesen hat. Ein geregelter Brexit ist mit dem heutigen Tag in greifbare Nähe gerückt“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) der HAZ. Das sei ein gutes Signal auch für niedersächsische Verbraucher und Industrie. Es bleibe dabei, so sagte Weil weiter, „dass der Austritt der Briten bitter ist für Europa und auch für das mit Großbritannien traditionell eng verbundene Niedersachsen. Die jetzt getroffene Einigung ist allemal besser als jeder ungeregelter Brexit.“

„Worten müssen Taten folgen“

Europaministerin Birgit Honé ( SPD) forderte Johnson auf, „seinen Worten nun Taten folgen lassen zu lassen“ – und eine Mehrheit im britischen Unterhaus sicherzustellen. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, Volker Müller, zeigte sich vorsichtig optimistisch. „Ich bin überzeugt davon, dass es ein Lösung gibt.“ Deren Qualität könne man aber noch nicht beurteilen.

Von Marco Seng