Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) reagiert skeptisch auf den Vorstoß von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), die landesweiten Corona-Beschränkungen Anfang Juni aufzuheben. „Die Vorgänge in Leer und in Dissen zeigen, dass wir nach wie vor sehr vorsichtig sein und die Vorgaben beachten müssen. Das Coronavirus ist keineswegs aus der Welt, und deshalb wollen wir in Niedersachsen auch weiterhin die Lockerungen nur Schritt für Schritt ausweiten ohne den Bogen zu überspannen“, sagte Weil am Sonntag.

Niedersachsen hat einen Stufenplan für Lockerungen entworfen, der möglicherweise am 8. Juni erweitert werden könnte.

Anzeige

Ausbruch nach Gasthofbesuch in Leer

Im ostfriesischen Leer sind am 15. Mai mindestens elf Menschen nach einer Wiedereröffnungsfeier in einem Gasthof infiziert worden. Zu der Feier in dem Gasthof waren geladene Gäste gebeten worden. Zu einem weiteren Coronaausbruch war es in einem Schlachthof in Dissen bei Osnabrück gekommen, wo mittlerweile mindestens 146 Menschen infiziert worden sind, nachdem sie von Werksarbeitern angesteckt worden sind.

Weitere HAZ+ Artikel

Thüringen macht Maßnahmen von Infektionsgeschehen abhängig

Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat die angekündigte Freigabe mit den sehr geringen Infiziertenzahlen in seinem Bundesland begründet. So will man in Thüringen vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten.

Anstatt dieser Vorgaben soll es dann regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Dafür ist in Thüringen ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche im Gespräch.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael B. Berger