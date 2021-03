Hannover

Noch vor wenigen Tagen hat Pflegekammerpräsidentin Nadya Klarmann das Scheitern des Tarifvertrages in der Altenpflege hart gegeißelt – so als ob nichts geschehen wäre. Doch im Sommer dieses Jahres wird die Pflegekammer selbst Geschichte sein. In dieser Woche wird im Sozialausschuss des Landtages ein Gesetzentwurf abgeschlossen, der die Auflösung des umstrittenen Vertretungsorgans zum Ziel hat. „Wir rechnen zum 1. Juni mit der Auflösung der Kammer“, bestätigt Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums.

Umfrage gab der Körperschaft den Rest

„Insgesamt ist das eine enttäuschende Entwicklung, aber wir müssen konstatieren, dass die Pflegenden es nicht geschafft haben, die Sinnhaftigkeit einer solchen Kammer auch nach innen zu kommunizieren“, sagt der sozialpolitische Sprecher der SPD, Uwe Schwarz. Der Sozialexperte gilt als Vater der Kammer, die von den Pflegenden nie recht akzeptiert worden ist. Dies drückte sich heftig im Herbst vergangenen Jahres aus, als bei einer Umfrage gut 70 Prozent der Mitglieder gegen den Fortbestand der Körperschaft stimmten und nur 22,6 Prozent für ihren Erhalt. Daraufhin entschloss sich Sozialministerin Carola Reimann (SPD), die am Montagnachmittag ihren Rücktritt bekannt gab, die Körperschaft öffentlichen Rechtes abzuschaffen, was der Landtag nur per Gesetz vermag. Sie hatte die Kammer nie sonderlich geliebt.

Nadya Klarmann ist seit März 2020 Präsidentin der Pflegekammer in Niedersachsen Quelle: Pflegekammer

Vor allem die Pflichtmitgliedschaft und die anfangs geplanten Mitgliedsbeiträge waren für viele Pflegende ein Stein des Anstoßes bei der Kammer, die 2017 gegründet worden war. Durch eine Reihe von kommunikativen Pannen geriet die Kammer zudem bald bei der eigenen Mitgliederschaft in noch größeren Misskredit. Dieses begann mit zu hoch taxierten Mitgliedsbeiträgen und endete in erheblichen Personalquerelen um die Gründungspräsidentin Sandra Mehmecke, die schließlich vor einem Jahr ihren Rücktritt erklärte. Ihre wesentlich kommunikativere Nachfolgerin Klarmann konnte das Blatt jedoch nicht mehr wenden – das galt auch für die Koalition aus SPD und CDU in Hannover, die für die umstrittenen Mitgliedsbeiträge mit jährlich 6 Millionen Euro Steuergeld aufkommen wollte.

Mitgliedsbeiträge werden zurückgezahlt

Inzwischen hat die Kammer nach Angaben von Sprecherin Natalia Müller damit begonnen, bereits eingezahlte Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019 zurückzuzahlen. Rund 19,5 Prozent der Mitglieder hätten ihren Beitrag zurückerhalten. Diese Woche folge die nächste Auszahlung an rund 5500 weitere Mitglieder. „Wir werden im April mit der Rückzahlung fertig sein“, sagt die Sprecherin der Kammer. Ein Großteil der Mitarbeiter hat die Kammer bereits verlassen und sich andere Jobs gesucht. Derzeit hat sie noch 23 Beschäftigte.

Wie hoch letztlich die Kosten der Abwicklung werden, wird derzeit noch zusammengerechnet. Für den laufenden Betrieb, der früher mit jährlich etwa 6 Millionen Euro veranschlagt war, rechnet das Sozialministerium nach eigenen Angaben in diesem Jahr noch mit 2 Millionen Euro, hinzu kämen noch einmal 1,5 Millionen Euro für die Abwicklung zum Ende des Jahres. Im nächsten Jahr werde man noch einmal 780.000 Euro zahlen müssen, rechnet Sprecher Grimm vom Sozialministerium vor. „Das heißt, wir kommen auf 4,2 Millionen Euro.“ Um die Aus- und Weiterbildung der Pflegenden wird sich, wie schon vor der Gründung der Kammer, das Ministerium kümmern. Erhalten bleiben soll auch die Ethikkommission.

Von Michael B. Berger