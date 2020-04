Hannover

Weitere Lockerungen in der Corona-Krise geplant: Zoos, Gaststätten und Hotels sollen im Mai in Niedersachsen wieder öffnen dürfen. Die Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben sich nach HAZ-Informationen auf ein gemeinsames Konzept geeinigt, um die strengen Auflagen für diesen Sektor schrittweise wieder zurückzunehmen. „Um den Unternehmen und den bundesweit drei Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive zu geben“, heißt es im Beschluss der drei Länder. Tourismuswirtschaft, Hotellerie und Gastronomie sind massiv von der Corona-Krise betroffen. Allein in Niedersachsen sollen sich die Verluste im Tourismus in den Monaten März und April auf zwei Milliarden Euro belaufen.

Zoos sollen am 7. Mai öffnen

Eingeleitet werden soll die Öffnung mit touristischen Outdoor-Angeboten wie Zoos, Freizeitparks und Klettergärten am 7. Mai. In der zweiten Phase folgen Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung und Ferienwohnungen am 11. Mai. Allerdings unter strengen Auflagen wie Kapazitätsbeschränkungen und der Pflicht zu betrieblichen Abstands- und Hygienkonzepten. Ab dem 25. Mai sollen dann auch Hotels, Pensionen und Jugendherbergen öffnen dürfen – ebenfalls mit Auflagen. Später soll der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein. Dafür wurde allerdings noch kein Termin genannt.

„Mit Blick und unter Beachtung des Infektionsgeschehens scheint der richtige Zeitpunkt gekommen, um dem Tourismus wieder eine Perspektive zu geben“, sagte Niedersachsen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) der HAZ. Jede der drei Phasen eröffne weitere Freiheiten für Touristen und Anbieter. Damit seien natürlich auch Risiken der Verbreitung verbunden. „Deshalb schlagen wir ein maßvolles Tempo vor und setzen die strikte Einhaltung von Hygiene und Abstandsvorgaben voraus.“

