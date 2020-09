Hannover

Bleibt der Salzstock in Gorleben ein möglicher Standort für ein Atomendlager in Deutschland? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) wird an diesem Montag eine erste geologische Karte der Regionen veröffentlichen, in denen hochgiftiger Atommüll gelagert werden könnte. Noch vor Bekanntgabe der denkbaren Standorte warnen führende niedersächsische Politiker vor einer Neuauflage der erbitterten Anti-Atomproteste.

„Schlimme Auseinandersetzungen erlebt“

„Ich habe selbst die zum Teil auch schlimmen emotionalen Auseinandersetzungen um Gorleben hautnah erlebt und hoffe, dass wir nicht wieder in solche emotionalen Auseinandersetzungen kommen – egal, wo bis 2031 um einen Standort für ein atomares Endlager gestritten und weiter erkundet wird“, sagte Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann der HAZ. Auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sagt „lebhafte Diskussionen“ voraus, „in denen wir aber immer wieder deutlich machen müssen, dass die Auswahl der Teilgebiete wirklich nur die allerallerste Stufe eines fairen Suchprozesses ist – da gibt es keinen Anlass zu Panik oder wüsten Spekulationen."

Endlagersuche wird neu aufgerollt

Im Mai 2017 hatten sich Bundesrat und Bundestag auf ein Gesetz verständigt, mit dem die Suche nach einem Atomendlager neu aufgerollt werden soll. Voraussetzung für eine Entscheidung sollen nicht politische Vorfestlegungen sein, sondern die bestmögliche unterirdische Lagerung des Mülls – entweder in einem Salzstock, wie sie im Norden häufig anzutreffen sind, in Tonlagen oder in Granitgestein, das sich im Süden und Südosten Deutschlands befindet. Auf den bereits erkundeten Standort Gorleben haben immer wieder bayerische Politiker hingewiesen – zum Verdruss der Niedersachsen.

„Ich kann nur jedem raten, die Debatte zu versachlichen“, sagte am Sonntag Niedersachsens Umweltminister Lies. „Sie darf keinesfalls dazu führen, dass es zu einem Länder-Wettkampf kommt.“ Es gehe um ein sicheres Atomendlager, das 2050 in Betrieb genommen werden solle und das sicher sein solle für eine Million Jahre. „Angesichts dieses unvorstellbaren Zeitraums wird man wohl annehmen, dass unsere Bundesländer nicht mehr existieren. Also: Es kann nur um Sicherheit gehen und nicht um kleinkarierte Diskussionen unter Bundesländern“, sagte Lies. Auch Niedersachsens CDU-Chef Althusmann mahnte die Bayern, sich an das vereinbarte Verfahren zu halten. „Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. Da kann sich kein Bundesland entziehen, auch der Freistaat Bayern nicht. Der hat im Jahr 2011 übrigens klar festgestellt, dass man bei null anfange und dass Geologie das Entscheidende sei und nicht Geografie.“

Ein ziemlich großes, ungelöstes Problem

Der frühere niedersächsische Umweltminister und Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel erwartet von der Veröffentlichung der Karten einen „Aha-Effekt für die gesamte Republik“. Nach Jahren der Ruhe werde ein „Beteiligungs-Paradox“ offenbar: „Die meisten dachten, die Atomkraft ist abgeschaltet, Zwischenlager sind da, und um den Rest kümmern sich die Behörden – weit gefehlt: Die Karte ist ein Hinweis, dass wir noch ein ziemlich großes, ungelöstes Problem vor uns haben.“ Wichtig sei, dass die Bürger sich an dem gewählten Verfahren jetzt auch beteiligten und ihre Einwände ernst genommen würden.

Das betonte auch Umweltminister Lies. Er sagte, dass man das neue Suchverfahren auch den Bürgerinnen und Bürgern Gorlebens verdanke, die 43 Jahre gegen das einst ausgesuchte Endlager gestritten hätten.

Von Michael B. Berger