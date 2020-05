Hannover

Der Landesrechnungshof, oberste Prüfbehörde des Landes, legt sich mit der rot-schwarzen Landesregierung an. In ungewohnt deutlicher Form hat der Rechnungshof kritisiert, dass die rot-schwarze Regierungsmehrheit aus dem Haushaltsüberschuss vom vergangenen Jahr ein sogenanntes Sondervermögen von 480 Millionen Euro schaffen will. Aus diesem Topf sollen Corona-Hilfsmaßnahmen finanziert werden. Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden hat nichts gegen die Verwendung des Geldes, rügt aber die Methode. Sie beschneide das höchste Recht des Parlamentes, das Budgetrecht.

Rechnungshof pocht auf Nachtragshaushalt

Der Rechnungshof, der unabhängig von politischen Weisungen über die Finanzen des Landes wacht, hat den Mitgliedern des Haushaltsausschusses schon schriftlich geraten, doch lieber einen anderen Weg zu wählen und, wie sonst üblich, einen Nachtragsetat für die noch vor Monaten unvorhersehbaren Corona-Ausgaben vorzulegen. Das will die Regierungskoalition auch tun, und zwar bereits im Juni, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder am Mittwoch berichtete.

Geld ausgeben ohne viel Bürokratie

Doch an dem vom Rechnungshof gerügten Plan eines Sondervermögens hält die Koalition fest. So etwas zu schaffen sei rechtlich erlaubt, sagt Modder. „Gerade in solchen Krisenzeiten wie diesen brauchen wir mehr Flexibilität“, meint Wiard Siebels, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Ähnlich argumentiert auch CDU-Finanzexperte Ulf Thiele. „Wir wollen den Menschen in Niedersachsen bei der Bewältigung dieser außerordentlichen Krise weiterhin schnell und unbürokratisch helfen können. Daher haben wir für die Errichtung des Sondervermögens mit 480 Millionen und für die Aufstockung des Wirtschaftsförderfonds des Landes mit 150 Millionen Euro gestimmt.“

Doch trotz Krisenzeiten müssten „ein wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz der Mittel und Verfassungsgrundsätze wie das Budgetrecht des Parlamentes beachtet werden“, wendet der Landesrechnungshof ein, der das Verhalten der Regierung grenzwertig findet. Die Landtagsopposition sieht das genauso. „Man überführt einfach Regeln aus der Notsituation in den Normalbetrieb“, sagt FDP-Finanzfachmann Christian Grascha und beschwert sich darüber, dass die Mehrheit sich einfach über die Einwände des Rechnungshofes hinwegsetze.

Will sich die Regierung nicht in die Karten gucken lassen?

„Besser als ein Sondervermögen anzulegen, wäre ein ganz solider Nachtragshaushalt“, sagt Grünen-Haushaltssprecher Stefan Wenzel. Die Regierung lege sich hier einfach ein „Sicherheitspolster“ zu, ohne sich in die Karten schauen lassen zu wollen, wohin das Geld im Einzelnen fließe. Die Regierungsmehrheit argumentiert dagegen, dass man auch bei anderen großen Vorhaben, die sich über mehrere Jahre ziehen, mit Sondervermögen arbeite – etwa bei der Modernisierung der Universitätsmedizin.

Mit dem Weg eines Nachtragshaushaltes könne man nicht „kurzfristig und ausreichend flexibel auf unvorhersehbare Krisenentwicklungen reagieren“, betont CDU-Mann Thiele. Man werde dem Parlament einen Finanzierungsplan vorlegen und durch regelmäßige Berichtspflichten für Transparenz sorgen. Dies hat auch der Rechnungshof angemahnt.

Von Michael B. Berger