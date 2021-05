Frau Ministerin, die Impfzentren arbeiten jetzt voll. Sie seien aber zu teuer, heißt es aus der Ärzteschaft. Schon kommen Rufe, die Zentren möglichst bald abzuschaffen und die Impfungen auf die niedergelassenen Ärzte zu übertragen. Was halten Sie davon?

Die Impfzentren arbeiten mittlerweile sehr, sehr gut und effektiv. Sie sollten die große Impfkampagne ins Rollen bringen, und sie tragen eine grundständige Versorgung, in Niedersachsen werden täglich 40.000 Bürgerinnen und Bürger in den 52 Zentren versorgt. Es war aber von Anfang an klar, dass sie zeitlich befristet sind. Und so werden sie, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, die Impfungen einstellen und den Impfbetrieb ganz auf die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte übergeben. Aber zuerst muss die grundständige Versorgung sichergestellt sein.

Was heißt grundständige Versorgung?

Der Bund hat im vergangenen Jahr die Länder beauftragt, Impfzentren einzurichten, damit die Impfungen möglichst schnell anrollen können. Das haben wir in Niedersachsen bereits im Dezember mit unseren 52 Zentren getan, zwei von ihnen an Krankenhäusern. Doch was nicht kam, war der Impfstoff. Die Versorgung mit Impfstoff ist zwar besser heute, aber noch kommt immer noch nicht genug. Wir haben uns inzwischen mit dem Bund verständigt, weil wir natürlich die Ärzte mit hineinnehmen wollen, dass die Impfzentren nur noch eine Grundlast von rund 220.000 Impfdosen verimpfen. Alles, was darüber hinaus an Impfdosen nach Niedersachsen kommt, geht an die Arztpraxen. So haben wir eine gute Struktur: ein grundständiges Angebot durch die Impfzentren und zunehmend durch die Arztpraxen.

Am 30. September ist definitiv Schluss

Wie lange werden die Impfzentren geöffnet bleiben?

Maximal bis zum 30. September dieses Jahres. So ist das mit dem Bund verabredet, dann läuft die Vereinbarung mit dem Bund aus. Sollten wir das Gefühl haben, dass ein früherer Schluss geboten ist, so werden wir mit den Impfzentren darüber diskutieren.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat vorgerechnet, dass eine Impfung beim Hausarzt etwa 20 Euro kostet, eine Impfung im Impfzentrum ein Vielfaches. Sind die Impfzentren nicht viel zu teuer?

Mit den Impfungen können wir die Pandemie perspektivisch hinter uns lassen, die Ausgaben für die Impfzentren sind daher eine lohnende Investition. Die Kassenärztliche Vereinigung hat selbst die Kosten für die Arzteinsätze im Übrigen selbst mit vorgegeben. Wir haben damals die Forderungen der Ärzteschaft erfüllt.

Wie viel kosten die Zentren das Land, haben Sie da schon eine Übersicht?

Die Kostenbilanz steht noch aus

Nein noch nicht, die ersten Rechnungen gehen jetzt erst ein. Für eine Bilanz ist es noch zu früh.

Zur Person Die 52-jährige Daniela Behrens ist seit Anfang März dieses Jahres Sozialministerin in Niedersachsen. Ministerpräsident Stephan Weil hatte sie als Nachfolgerin von Carola Reimann vorgeschlagen, die das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Die Sozialdemokratin war von 2013 bis 2017 bereits als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Niedersachsens Landespolitik aktiv. Zuletzt leitete die 52-Jährige die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium.

Die Impfzentren setzen eine gewisse Mobilität und Mündigkeit der Bürger voraus. Doch schält sich jetzt immer klarer heraus, dass man mit vielen Impfungen in die Häuser gehen muss, etwa bei sozial Benachteiligten oder Migrantengruppen.

Gerade die Impfzentren haben in der ersten Phase, als es um die besonders Verletzlichen in den Altenheimen ging, bewiesen, dass sie mit ihren mobilen Teams sehr gut ,vor Ort‘ wirken konnten. Das klappt jetzt auch bei den Kita-Beschäftigten und den Schulen gut. Deshalb sind die mobilen Teams in den Zentren sehr flexibel einsetzbar. Auch in ländlichen Gebieten wie der Wesermarsch oder im Kreis Cuxhaven haben wir Teams, die in die Dörfer fahren. Wenn wir in der nächsten Priorisierungsstufe einkommensschwache Personen in wirtschaftlich schwierigen, beengten Verhältnissen versorgen, kann ich mir vorstellen, dass die Impfzentren auch dafür auf ihre mobilen Teams zurückgreifen, wenn das notwendig ist.

Von Michael B. Berger