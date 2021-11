Hannover

Die Staatskanzlei hat am Freitag mit Unverständnis auf den Vorschlag des CDU-Landesvorsitzenden und niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann reagiert, angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage wie in Bayern den Katastrophenfall auszurufen. „Was jetzt der Katastrophenfall tatsächlich zur Verbesserung der Corona-Lage oder zur akuten Bekämpfung der Infektionssteigerung auswirken kann, erschließt sich uns nicht“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. „Bayern ist nicht das Land, das für uns in der Bekämpfung der Corona-Pandemie beispielgebend ist“, fügte Pörksen an.

Althusmann hatte gegenüber dieser Zeitung eine Sondersitzung des Landtages gefordert, in der die Notlage erklärt werden sollte. Die nächste Landtagssitzung ist für den 13. Dezember vorgesehen. „Da absehbar ist, dass sich die Lage zuspitzt, sollte der Landtag früher als geplant zusammenkommen und möglicherweise den Katastrophenfall ausrufen, wie es in Bayern geschehen ist“, hatte der Wirtschaftsminister gesagt und mit seinem Vorstoß offenbar den etwas größeren Koalitionspartner in der Landesregierung irritiert.

Weil lässt weitere Einschränkungen durch Experten prüfen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lässt nach Pörksens Worten derzeit von Experten prüfen, welche eindämmenden Schritte mit der im Corona-Stufenplan vorgesehenen Warnstufe 3 kommen müssten. Pörksen betonte, dass bereits in der Warnstufe 2, die voraussichtlich von Mittwoch an gilt, drastische Einschnitte des öffentlichen Lebens vorgesehen seien. „Niedersachsen steht schon jetzt deutlich härter auf der Bremse, als es andere getan haben.“ Mit der Warnstufe 2 sind Besuche in Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Ähnliches nur für Geimpfte und Genesene möglich, die dazu noch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

In Niedersachsen liegt die Corona-Inzidenz derzeit bei 201,2, in Bayern mit derzeit 652,5 dreimal so hoch. Bei allen einschränkenden Maßnahmen in Niedersachsen müsse stets die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben, sagte Pörksen. Die bereits beschlossenen Einschränkungen würden auch für den privaten Bereich gelten. „Jede Party, die ab Mittwoch gefeiert wird, würde nur unter engsten Auflagen laufen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Opposition betrachtet das als Spielchen

Für die generelle Absage von Kultur-, Sport- oder großen Freizeitveranstaltungen bräuchte man allerdings einen Beschluss des Landtages, meinte die Regierungssprecherin.

Auch in der Opposition sorgte der Vorstoß des Wirtschaftsministers für Unverständnis. „Für uns ist die Lage zu ernst, um aus der Regierung heraus jetzt Opposition zu machen“, twitterte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg, während die Sozialexpertin ihrer Fraktion, Meta Janssen-Kuzc darauf hinwies, dass die auch von Althusmann getragene Regierung die ungenügenden Regeln selbst beschlossen habe. FDP-Chef Stefan Birkner zeigte sich aufgeschlossen gegenüber der Erwägung, eine Sondersitzung des Landtages zu machen. Dann aber müsste die Regierung dazu einladen.

Lesen Sie auch CDU drängt: Niedersachsen soll den Katastrophenfall ausrufen

Auch der Landkreistag hatte darauf hingewiesen, dass man jetzt viele rechtliche Unsicherheiten habe, weil die Erklärung der bundesweiten pandemischen Notlage ausgelaufen ist. So sind sogenannte hybride, also teilweise per Internet-Videokonferenz abgehaltene Sitzungen von Gremien wie etwa der hannoverschen Ratsversammlung nicht mehr möglich und dort gefasste Beschlüsse anfechtbar

Von Michael B. Berger