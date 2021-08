Hannover

Sollen Unternehmen das Recht bekommen, den Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen? Darüber ist eine Debatte entbrannt. In Niedersachsen plädieren die Unternehmerverbände dafür „in dieser sehr sensiblen Frage, einen Schritt nach vorne zu gehen“, wie Hauptgeschäftsführer Volker Müller der HAZ sagte. „In einer Zeit, in der immer mehr Freiheiten, die wir doch wollen, an die Frage des Geimpftseins geknüpft werden, darf man doch bei Kernfragen keine Phantomdiskussionen führen“, sagte Müller.

Er könne es überhaupt nicht verstehen, wenn man etwa den Besuch von Restaurants oder Kulturveranstaltungen an den Besitz des Impfausweises und einer vollständigen Impfung knüpfe, „nicht aber in Bereichen, wo Menschen eng zusammenarbeiten und dies auch müssen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.“ Wenn etwa ein Ungeimpfter andere Berufskollegen anstecke, habe dies Konsequenzen, „die tief ins soziale Miteinander reichen“, sagte Müller der HAZ.

Behrens will pragmatische Betrachtung der Lage

Demgegenüber hält Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) noch nichts von einer Auskunftspflicht für Beschäftigte. „Ich glaube persönlich nicht, dass ein solches Gesetz notwendig ist“, sagte sie der HAZ und warb für eine pragmatische Betrachtung der Lage. „Bereits heute müssen Beschäftigte in besonders sensiblen Bereichen wie beispielsweise Pflegeheimen nachweisen, dass sie geimpft sind, wenn sie von der Testpflicht am Arbeitsplatz befreit werden wollen.“ Das Sozialministerium wies daraufhin, dass man aus den Betrieben bisher von wenig Problemen gehört habe. „Die Belegschaften haben doch selbst ein Rieseninteresse daran, sich nicht anzustecken“, sagte Abteilungsleiterin Claudia Schröder.

Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), forderte die Bundesregierung am Dienstag zum Handeln auf: „Eine Antwort auf die Frage, ob Beschäftigte ihrem Arbeitgeber über ihren Impfstatus Auskunft geben müssen, ist überfällig.“ Er sprach sich für eine solche Auskunftspflicht aus. Es sei „nur logisch, dass die Arbeitnehmer alles tun müssen, um ihrerseits das Ansteckungsrisiko gen Null zu reduzieren. Dazu gehört mindestens eine Auskunftspflicht, ob sie geimpft sind oder nicht“.

Für den DGB ein „No-Go“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht das anders: Die Forderung sei ein „No-Go“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Die Information, ob jemand geimpft ist, unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten dem Datenschutz, sie hat Arbeitgeber nicht zu interessieren.“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lehnt ein Recht zur Abfrage zwar nicht grundsätzlich ab, sieht sie aber skeptisch. Die Frage sei, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Regelung umgesetzt werden könnte, sagte der SPD-Politiker. Der Arbeitsschutz gebe das wegen der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten nicht her. „Aber wenn Jens Spahn einen konkreten Gesetzesvorschlag für das Infektionsschutzgesetz macht, dann kann ich mir das angucken.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ gesagt, er sei gerade hin- und hergerissen, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürften. Er tendiere in der Frage „zunehmend zu ja“. Spahn argumentierte: „Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind.“

Von Michael B. Berger und Bernd Roeder