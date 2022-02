Hannover

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde von niedersächsischen Klimaaktivistengegen das Klimagesetz des Landes abgelehnt – ebenso wie auch neun Beschwerden aus anderen Bundesländern. Die Karlsruher Richter sehen den Bund in der Pflicht, den Rahmen für Maßnahmen zur Reduzierung der Klimagase zu setzen, weil er selbst einem grob erkennbaren CO2 -Budget unterliege. Dies sei bei den Landesgesetzgebern indes nicht der Fall, Aus diesem Grund könnten die Klimaaktivisten auf dieser Ebene auch nicht gegen die Verletzung ihrer Grundrechte klagen. Gleichwohl seien auch die Länder zum Klimaschutz verpflichtet, hielt das höchste deutsche Gericht fest.

Klimaschutz ist auch eine Frage der Gerechtigkeit

Motiviert waren die neuen Klagen durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts vom Frühjahr 2021. Damals hatten die Richter geurteilt, dass Klimaschutz auch eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Sollte die Politik beim Erreichen ihrer Klimaziele zu zögerlich vorgehen, ginge das auf Kosten der Freiheit junger Menschen. Der Bund musste daraufhin sein Klimaschutzgesetz nachbessern.

Im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich Deutschland und zahlreiche andere Staaten das Ziel gesetzt, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Daraus lassen sich bestimmte Mengen an Treibhausgasen ableiten, die noch ausgestoßen werden dürfen.

Auf Länderebene seien solche Vorgaben derzeit nicht erkennbar, heißt es in dem neuen Beschluss aus Karlsruhe. Dies sei allerdings Voraussetzung für eine Verfassungsbeschwerde.

Hätte sich ein anderes Urteil gewünscht: Klimaaktivist Matteo Feind. Quelle: Privat

Aktivisten wollen verstärkt auf die Straße gehen

Unter den Beschwerdeführern war auch der 16-jährige Matteo Feind aus Hannover. Er hatte gemeinsam mit anderen Aktivisten im Dezember 2021 die Beschwerde eingelegt, die von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unterstützt wird. Von der Absage der Richter sei er überrascht, sie habe ihn aber keinesfalls mutlos gemacht. „Ich hätte mir natürlich ein Gerichtsurteil in unserem Sinne gewünscht. Aber es ist doch gut, dass das Bundesverfassungsgericht weiterhin die Länder in die Pflicht nimmt, mehr für den Umweltschutz zu tun“, sagte Feind der HAZ.

Es sei wichtig, den Protest weiter auf die Straße bringen, damit sich der Druck erhöhe, sagte Feind, der auch einer der Organisatoren der Friday-for-Future-Demonstrationen in Niedersachsen ist.

Immer wieder wird auch vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover gegen die Klimapolitik der Regierung protestiert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

DUH: „Klarstellende Hinweise“ zum Klimaschutz

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erklärte zu der Abweisung der Beschwerde, dass Karlsruhe immerhin „klarstellende Hinweise“ zum Klimaschutz im Verhältnis zwischen Bund und Ländern gegeben habe. So verpflichteten die Grundrechte den Gesetzgeber, die verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2-Emissionen und die entsprechende Umstellung der Lebensweise bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so zu gestalten, „dass die damit verbundenen Freiheitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderungen weiterhin zumutbar ausfallen“, so die DUH.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) erklärte am frühen Dienstagabend: „Das heutige Urteil ist für mich kein Grund, die Arbeit einzustellen, sondern es bestärkt mich trotzdem in dem, was ich vorher schon gesagt habe: Wir wollen das niedersächsische Klimagesetz noch in dieser Legislaturperiode novellieren und in allen Bereichen einen noch konsequenteren Weg gehen.“ Alles müsse und komme erneut auf den Prüfstand. „Wir wollen bis spätestens 2045 klimaneutral sein und nicht erst 2050.“

Von Michael B. Berger