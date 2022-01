Hannover

Niedersachsens Städtetag begrüßt das geplante Krankenhausgesetz, fordert aber zugleich eine bessere Finanzierung des Vorhabens. „Das Gesetz setzt zweifellos ehrgeizige Ziele. ist aber heillos unterfinanziert“, sagt Städtetags-Hauptgeschäftsführer Jan Arning der HAZ. Schon jetzt komme man bei der bestehenden Krankenhausstruktur mit der Finanzierung nicht hin. Wenn man gleichzeitig die Qualität halten, aber die Ressourcen bündeln wolle, müsse man auch investieren, betont Arning.

„Nicht leistungsfähige Häuser mittelfristig kaputtmachen“

Noch in dieser Wahlperiode, also bis zum September, will die Landtagsmehrheit von SPD und CDU ein neues Krankenhausgesetz verabschieden, das dem Land auch strukturelle Korrekturen ermöglicht. So soll die Krankenhauslandschaft durch drei Typen von Krankenhäusern geprägt sein – regionalen Gesundheitszentren als erstem Anlaufpunkt, Schwerpunktkliniken und Krankenhäusern mit Maximalversorgung, zu denen heute die MHH und die Universitätskliniken in Göttingen zählen. Hier gilt bislang eine Bettenuntergrenze von 600 als Bedingung.

Lesen Sie auch Jedem fünften Krankenhaus in Niedersachsen droht das Aus

„Man muss aufpassen, dass man bei diesen Setzungen nicht leistungsfähige Krankenhäuser wie Wolfsburg oder Lüneburg mittelfristig kaputtmacht“, sagt Arning. Deshalb würde er vorschlagen, die Bettenuntergrenze etwa bei 500 anzusetzen. Wie leistungsfähig das Wolfsburger Krankenhaus sei, sehe man an der Tatsache, dass dieses Haus gemeinsam mit der Universitätsmedizin Göttingen angehende Ärzte ausbilde.

Die Sanierung der Universitätsmedizin und der MHH wird derzeit mit einem Sondervermögen von 2 Milliarden Euro gewährleistet. So ein Sondervermögen brauche man auch in Höhe von einer Milliarde zur Erneuerung der anderen Krankenhäuser im Land, meint der Städtetags-Hauptgeschäftsführer. Auch die jährlichen Investitionskosten von 150 Millionen Euro müssten hochgestockt werden – auf jährlich 250 Millionen Euro. „Wir haben jetzt schon einen Sanierungsstau von 2 Milliarden“, sagt Arning, der auch in der Expertenkommission des Landtags mitgearbeitet hat.

Nicht nur die Bettenzahl ist entscheidend

Wichtig sei auch, dass man bei möglichen Reformen nicht nur auf die Zahl der Betten in den einzelnen Häusern schaue, sondern auf die Qualität der Fachabteilungen. Arning wies auch darauf hin, dass nicht die Landesregierung entscheide, ob ein Krankenhaus schließe oder nicht, sondern der jeweilige Betreiber. Den kommunalen Krankenhäusern, die etwa ein Drittel der 168 Kliniken in Niedersachsen ausmachen, hätten eine sehr wichtige Rolle, wie man bei der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise sehe. „Die kommunalen Krankenhäuser haben sich in einem großen Bereich an der Versorgung der Corona-Kranken beteiligt, etwa das Braunschweiger Krankenhaus. Das hat überall zu Riesenertragseinbußen geführt – ein Problem, das die Kommunen jetzt nicht allein lösen können. Sie sind hier auf die Hilfe durch das Land angewiesen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Krankenhäuser finanzieren sich in der Regel nach der dualen Methode: So kommen die Kranlenkassen für die Betriebskosten der Häuser auf, während die Länder für die Investitionskosten geradestehen müssen. Die Gelder werden im jährlichen Krankenhausfinanzplan des Landes verteilt.

Von Michael B. Berger