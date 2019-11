Hannover

In der rot-schwarzen Landesregierung gibt es weiter keine Einigung über die künftige Düngeverordnung. Das Kabinett hat einen entsprechenden Beschluss auf kommende oder übernächste Woche vertagt. Umstritten ist dabei vor allem die Frage, ob die rund 1100 Messstellen in Niedersachsen zur Feststellung der Grundwasserqualität noch einmal überprüft werden sollen. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) befürwortet das, Umweltminister Olaf Lies ( SPD) ist dagegen.

Toepffer : Lasst uns die Messstellen prüfen

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer warb angesichts der anhaltenden Bauernproteste gegen die Agrarpolitik dafür, die tatsächlich mit Nitrat belasteten Regionen genauer zu ermitteln. Die Landwirte sind vor allem darüber verärgert, dass in sogenannten roten Gebieten das Ausfahren von Gülle weiter eingeschränkt werden soll. Dabei handelt es sich um fast 40 Prozent der Landesfläche.„Lasst uns in den nächsten sechs Monaten noch mal alle Messstellen durchprüfen“, sagte Toepffer am Freitag. Dadurch könnten die roten Gebiete möglicherweise um 10 bis 20 Prozent verringert werden. Bei den Landwirten gibt es Zweifel, ob überall richtig gemessen wird – der Landesbauernverband hat mit Klagen gedroht.

In diesem Punkt will die SPD dem Koalitionspartner aber offenbar nicht entgegenkommen. Die Funktionalität und Qualität der Messstellen werde kontinuierlich überprüft, erklärte das Umweltministerium. Andere Punkte der neuen Düngeverordnung scheinen dagegen geklärt. So soll künftig nicht nur die Nitratbelastung des Grundwassers, sondern auch die des einsickernden Wassers gemessen werden. Zum anderen soll Grünland anders behandelt werden als Ackerland.

EU fordert schärfe Regelungen und droht mit Strafen

Die EU-Kommission hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 beim Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Das Düngen mit Gülle gilt als eine der Hauptursachen. Bund und Länder sind nun unter Zeitdruck dabei, die Regelungen zu verschärfen. Es drohen Millionenstrafen der EU. Toepffer machte deutlich, dass eine mögliche Neuberechnung der roten Gebiete erst 2021 greifen würde. Bis dahin müssten die Bauern die strengeren Regelungen aus Brüssel und Berlin umsetzen. Im Gespräch ist unter anderem, den Düngebedarf pauschal um 20 Prozent zu kürzen.

Unterdessen teilte die Deutsche Umwelthilfe mit, dass sie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wegen der schlechten Grundwasserqualität verklagt. Die Behörden hätten über Jahre dabei versagt, Grund- und Oberflächengewässer ausreichend zu schützen und gesetzliche Vorgaben umzusetzen, teilte die Umwelthilfe in Berlin mit. Das Umweltministerium erklärte, eine Klage sei nicht bekannt.

Lesen Sie auch:

Von Marco Seng