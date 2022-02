Hannover

Um das Trinkwasser künftig besser zu schützen, soll auch in Niedersachsen die Ausweisung der stark mit Nitrat belasteten „roten Gebiete“ ausgeweitet werden. Das führt offenbar zu großer Aufregung unter den Landwirten und heftigem Streit im Landtag – auch innerhalb der rot-schwarzen Regierungskoalition. Umweltminister Olaf Lies (SPD) verteidigte die Neuberechnung der Flächen und warnte vor der Verhängung von Strafzahlungen in Millionenhöhe durch die Europäische Kommission.

Nach Angaben von Lies hat Niedersachsen jetzt 655.000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche gemeldet, 10.000 Hektar mehr als bisher. Bundesweit wurden 2,7 Millionen Hektar gemeldet. Betroffen sei neben Ackerflächen auch 170.000 Hektar Grünland, das bisher nicht einbezogen war. „Wir haben am Montagabend neue Berechnungen an den Bund weitergeleitet“, sagte Lies. Ob die Kommission die Meldung akzeptiere, sei aber noch unklar.

Strafzahlungen in Millionenhöhe drohen

Hintergrund ist eine seit Jahren schwelende Auseinandersetzung mit der EU-Kommission, weil an vielen Orten in Deutschland das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet ist. Um EU-Vorschriften künftig einzuhalten, hatte die vorherige Bundesregierung bereits Vorgaben für die Bauern verschärft. In „roten Gebieten“ gelten strengere Düngeregeln.

„Das Problem ist entstanden, weil wir über die vergangenen Jahrzehnte nicht gemacht haben, was wir hätten machen müssen“, sagte Lies. Die Kommission fordert demnach von Deutschland unter anderem, bis 2024 ein modernes Messnetz einzurichten. Zudem dürfen die Berechnungsverfahren der Bundesländer nicht mehr so stark voneinander abweichen wie bisher.

Wurde Agrarministerin übergangen?

Die CDU zeigte sich verärgert darüber, dass ihrer Agrarministerin Barbara Otte-Kinast nicht in die Gespräche über eine Neuberechnung einbezogen war. Sie sei von Lies übergangen worden, hieß es aus der Fraktion. Der CDU-Abgeordnete Helmut Dammann-Tamke warf sowohl der Ampelkoalition in Berlin als auch Minister Lies vor, sich gegenüber Brüssel nicht für die Landwirte einzusetzen. Dass jetzt eine Größenordnung von mehr als 150.000 Hektar Grünland wieder zu „roten Gebieten“ würden, sei keinem der betroffenen Landwirte zu erklären, sagte Dammann-Tamke. Ein am Verursacherprinzip orientierte Verfahren zur Ausweisung sei damit vom Tisch.

„Wir hätten uns gewünscht, dass Sie das Parlament bei der Entscheidungsfindung mitnehmen“, sagte der FDP-Politiker Herrmann Grupe in Richtung Lies. Der Minister sei mit seiner Strategie auf der ganzen Linie gescheitert. Aus einem falschen Messstellennetz ergebe sich ein falsches Bild, sagte Grupe. Die Leistungen der Landwirtschaft bei der Vermeidung von Nitratbelastung werde nicht anerkannt. „Wenn Sie nicht kurzfristig reagieren, wird die niedersächsische Landwirtschaft schwer geschädigt.“

Grünen fordern größeres Messnetz

Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte forderte, die Landesdüngeverordnung anzupassen und das Messnetz zu verdichten. „Das ganze Problem der Überdüngung ist viel zu lange ausgesessen worden“, sagte Staudte. Schuld daran seien vor allem die verschiedenen CDU-Agrarminister. „Ich habe den Eindruck, dass hier wirklich ein Neuanfang gemacht werden soll.“

Von Marco Seng