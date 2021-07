Hannover

Deutschland droht wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser Ärger mit der Europäischen Union (EU). In einer überraschend am Mittwoch angesetzten Unterrichtung informierte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) über den weiteren Streit mit der EU-Kommission. So habe Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius bemängelt, dass Deutschland bislang Gebiete mit hoher Nitratbelastung nicht korrekt ausgewiesen habe. Wenn keine Überprüfung folge, erwäge er, „der Kommission vorzuschlagen“, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen und ein Zwangsgeld in die Wege zu leiten, kündigte der Kommissar an.

Nach Otte-Kinasts Worten hat es bereits Krisensitzungen des Bundes mit den Ländern gegeben, die jetzt „Nachschärfungen der Methodik“ vornehmen müssten. Hier gehe es im Wesentlichen um die Frage, wo die Messstellen für die Grundwasserverunreinigung lägen. Niedersachsen könne der Überprüfung „selbstbewusst“ entgegensehen, da man mit großer Akribie die Vorgaben der Düngeverordnung umgesetzt habe.

Niedersachsen nicht im Fokus der Kritik?

Otte-Kinast wies darauf hin, dass die EU vor allem das Vorgehen der Länder Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen kritisiert habe. Diese Länder haben nach dem EU-Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, keine nährstoffbelasteten Gebiete angegeben, obwohl Anzeichen für eine starke Belastung vorlägen. Hier geht es vor allem um Binnengewässer.

Die Landtagsopposition kritisierte, dass die Landesregierung erst jetzt mit diesem Thema komme, obwohl der die Mahnung der EU der Bundesregierung bereits seit dem 2. Juli vorliege. Der FDP-Landtagsabgeordnete Hermann Grupe bezeichnete es als „handfesten Skandal“, dass sich deutsche Behörden trotz eines jahrelangen Verfahrens über die Nitratbelastung nicht mit den EU-Behörden abstimmen könnten.

Dass dieser Konflikt auf dem Rücken der Bauern ausgetragen werde, sei eine „Riesensauerei“. Die SPD-Abgeordnete Karin Logemann wies Grupes Kritik als „viel zu pauschal“ zurück. „Wir sind nicht unter den Bundesländern, die nach Ansicht der EU-Kommission die Vorgaben nicht erfüllen“, sagte Logemann.

Streit um die Umweltschäden gärt seit Jahren

Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte mahnte mehr Selbstkritik bei der Landesregierung an, denn die von der EU angedrohten Zwangsgelder beträfen die gesamte Republik. Die EU sei skeptisch, weil „die ganze Überdüngungsthematik grundsätzlich nicht angegangen“ werde. Der CDU-Landwirtschaftsexperte Helmut Dammann-Tamke wies darauf hin, dass sich unter den kritisierten Bundesländern auch das von grünen Agrarministern geführte Schleswig-Holstein befinde.

„Die ganze Überdüngungsthematik grundsätzlich nicht angegangen“: Die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte fordert mehr Selbstkritik von der rot-schwarzen Landesregierung. Quelle: Holger Hollemann/dpa (Archiv)

Der Streit um die Nitrat-Belastung wird seit Jahrzehnten geführt. Er gipfelte im Jahr 2018 in einem Urteil des EuGH. Der Gerichtshof hatte damals festgestellt, dass die Bundesrepublik gegen die europäische Nitratrichtlinie verstoße und Maßnahmen gegen die Verunreinigung das Grundwassers angemahnt.

Daraufhin trat in Deutschland zum 1. Mai 2020 eine neue Düngeverordnung in Kraft, die Gegenmaßnahmen in Gebieten vorsieht, in denen die Nitratbelastung im Grundwasser hoch ist und das Oberflächenwasser von schädlicher Nährstoffanreicherung, betroffen ist. Für die Ausweisung dieser Gebiete sind die Bundesländer zuständig.

Eine erste Bewertung der Daten aus Deutschland habe ergeben, dass die meisten Messstellen außerhalb der von den Bundesländern ausgewiesenen Gebiete lägen, heißt es nun in dem Schreiben des EU-Umweltkommissars. Dem Schreiben des Kommissars zufolge haben die Bundesländer 80 Prozent der Überwachungsstellen mit Nitrat-Konzentrationen über dem erlaubten Grenzwert nicht als Teil der belasteten Gebiete ausgewiesen. Das gleiche gilt der Kommission zufolge für 96 Prozent der als mit schädlicher Nährstoffanreicherung eingestuften Messstellen.

Von Michael B. Berger