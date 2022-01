Hannover

Für Strandspaziergänger gehören sie vielerorts dazu wie der Sand: weit ins Meer ragende Buhnen, die die Wogen bändigen sollen. Auf Sylt zeigt sich gerade, dass diese Bauwerke nicht selbstverständlich sind. Fast alle Buhnen werden dort nach und nach abgebaut. „Sie dienten einst dazu, den Sand am Strand zu halten“, sagt Birgit Matelski, Direktorin des Landesbetriebs für Küstenschutz und Nationalpark (LKN) in Schleswig-Holstein. Inzwischen sei klar, dass sie die Küstensicherung sogar behindern. 

Wenige Buhnen bleiben als Fotomotiv

An Sylts Stränden sollen die gut 80 nicht mehr benötigten Buhnen bis 2024 verschwunden sein, aktuell wird kräftig gebaggert. Im Süden von Westerland in Richtung Rantum wurden gerade sechs Kastenbuhnen entfernt. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Ole Martens vom LKN. Allerdings werden nicht alle Buhnen verschwinden, die bei vielen Urlaubern und Einheimischen beliebte Fotomotive sind. Auf Wunsch der Gemeinde Sylt bleiben etwa an den Stränden von Westerland und Rantum sechs Buhnen aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Gegen den 2018 gefassten Beschluss, praktisch alle Buhnen abzubauen, hatte es viel Widerstand gegeben.

Insbesondere die Stiftung Küstenschutz Sylt sprach sich für die Abschaffung aus. „Man hatte mit der Errichtung der Buhnen die Hoffnung verbunden, dass diese Holzpfahlreihen den Sandabtrieb verhindern konnten,“ konstatierte sie. Tatsächlich aber seien entstehende Sandablagerungen durch die Verwirbelung des Wellenschlages fortgespült wurden. Auch seien die Pfähle aus Holz, Beton oder Stahl zur Gefahr für Badende geworden. Zum Beispiel könnten Seepocken, die sich an Holzpfählen festsetzen, zu erheblichen Verletzungen führen.

Ein Radlader schaufelt bei Westerland auf Sylt Sand in der Nähe einer noch verbliebenen Buhne. Quelle: Axel Heimken/dpa

Auch in Niedersachsen sind Buhnen seit Jahren in der Diskussion, vor allem auf Wangerooge. Auf den meisten Ostfriesischen Inseln kümmert sich der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) um die Küstensicherung. Auf Wangerooge und auf Borkum, wo die Schifffahrt von Jade beziehungsweise Ems entlang führt, tut das traditionell die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Sie hat vor allem einen ausreichenden Tiefgang für die großen Pötte im Blick, im Fall von Wangerooge nicht zuletzt die der Marine.

Buhnen sollen Strand und Fahrrinnen dienen Seebuhnen sind wandartige Bauwerke quer zur Wasserstraße, die zur besseren Wirkung zu Buhnengruppen angeordnet werden. Am Strand sollen sie Sandabtrag durch Wellenbelastung und Strömungseinwirkung verhindern. Die Buhnen sollen bewirken, dass uferparallele Strömungen in ihrer Strömungsgeschwindigkeit soweit vermindert werden, dass keine Sanderosion stattfindet und stattdessen die mitgeführten Sedimente angesammelt werden. Der mit der Strömung transportierte Sand lagert sich somit im Idealfall in den Buhnenfeldern ab. In Zeiten starker Erosion muss die negative Sandbilanz durch örtlich begrenzte Sandvorspülungen ausgeglichen werden. Bei den Bauwerken kann es sich um Reihen von Pfählen aus Holz oder Beton, um eine Stahlspundwand oder um eine Steinschüttung handeln, wobei letztere manchmal von zwei Pfahlreihen gesäumt wird. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Buhnen aus gerammten Holzpfählen gebaut, später versuchte man es mit Betonpfählen. Auch dammartig aus aufgeschütteten Steinen mit Bitumen- oder Betonverguss werden Buhnen erstellt. Unterwasserbuhnen sind unter Wasser liegende Verlängerungen von Seebuhnen, die der Sicherung des Unterwasserhanges dienen. Sie werden meist aus Schüttungen mit Wasserbausteinen mit Trapezprofil hergestellt. An Flüssen dienen Buhnen der Fahrrinnenvertiefung oder aber der Renaturierung. In der Regel werden sie an Flussabschnitten mit geringem Fließgefälle errichtet.

Dass Stürme und Wasserströme an Wangerooge stärker nagen als an den Nachbarinseln und jeden Winter von Neuem den Strand wegspülen, spielt da eine untergeordnete Rolle. Wangerooge ist offiziell keine Insel vorrangig für Bewohner oder Touristen, sondern ein Strombauwerk. „Jede Insel hat andere Verhältnisse“, erläutert Hermann Poppen, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) in Emden. Die Lage im Gezeitenstrom spielt eine entscheidende Rolle. Während etwa auch Baltrum massiv befestigt wurde, ist das auf Juist gar nicht nötig. Mit Sylt lasse sich die Situation in Niedersachsen nicht einfach vergleichen, sagt der Wasserbauingenieur. Überall allerdings sei Küstenschutz ein komplexes Thema. „Ist eine Buhne an der falschen Stelle, kann sie Schaden anrichten.“

Wangerooge verlagert sich

Auf Wangerooge unterhält die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 23 Buhnen mit rund acht Kilometer Gesamtlänge. Die längste, „Buhne H“, ragt seit 1940 von der Westspitze der Insel bis fast vor das Ostende von Spiekeroog. Neben dem Gezeitenstrom und der Lage dicht vor der Jademündung führt das Nagen des Harle-Gatts, einer strömungsstarken Engstelle zwischen Spiekeroog und Wangerooge, zu einer deutlich massiveren Ost-West-Verlagerung als bei den anderen Ostfriesischen Inseln. Mit den Buhnen wollte die preußische Marine gegensteuern.

Tim Coldewey, heute Geograf, siegte 2006 mit seiner Buhnen-Kritik im Landeswettbewerb ,,Jugend forscht". Quelle: privat

Schon 2006 hat ein Abiturient aus Wilhelmshaven in seinem Siegerbeitrag beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ beschrieben, dass Buhnen auf Wangerooge kontraproduktiv sein könnten. Tim Coldewey schlug einen schrittweisen Rückbau der Buhnen vor, was sich seiner Ansicht nach positiv auf die Entwicklung der Strömungsteilung im Westen vor der Insel Wangerooge auswirken würde. „Dort könnten sich dann wieder verstärkt Sandriffe bilden, die die anlaufenden Wellen bremsen und brechen, und so kann sich die natürliche Sandversorgung des Westendes der Insel und des Hauptstrandes wieder einstellen“, trug der 18-Jährige den Insulanern bei einer Veranstaltung damals auf Wangerooge vor. „Ich war nicht der Erste, der eine solche Idee hatte“, erinnert sich Coldewey, inzwischen Geograf. „Die Wasserbauer waren damals auch eingeladen, sie haben dagegen geredet.“

Der Hauptstrand von Wangerooge muss immer wieder neu aufgespült werden. Quelle: Gabriele Schulte

Auch Borkum wird, seit etwa 130 Jahren, im Westen durch ein System von Deckwerken und Buhnen geschützt. „Um die Stabilität des Inselsockels und damit des Emsfahrwassers auch künftig zu gewährleisten, muss das Strombausystem sorgfältig erhalten und im Einklang mit der natürlichen Entwicklung in seiner Wirkungsweise weiter verbessert werden“, heißt es beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Emden. Die Bundesbehörde unterhält auf der Insel 35 Seebuhnen von je 200 bis 430 m Länge und 13 Unterwasserbuhnen, die den Seebuhnen vorgelagert sind.

Besondere Dynamik der Sedimente

Das Schutzsystem ist so vielschichtig, dass Wissenschaftler immer neue Erkenntnisse gewinnen. „Buhnen haben vielerorts einen positiven Effekt, können aber im Einzelfall versagen“, erläutert Alexander Bartholomä, der am Senckenberg-Institut in Wilhelmshaven die Sedimentdynamik in marinem Flachwasser erforscht. Auf Sylt gebe es einen sehr komplexen Zusammenhang zwischen der natürlichen Erosionstendenz, den massiven Strandaufspülungen und den technischen Küstenschutzbauwerken, sagt Bartholomä. „Die in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts verbauten Betonblöcke wurden durch die Sandumlagerung in ihrer ursprünglichen Schutzfunktion neutralisiert, ein Effekt, der an verschiedenen Standorten weltweit zu beobachten ist.“

„Mit Sylt nicht vergleichbar“: Hermann Poppen, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Ems-Nordsee in Emden. Quelle: WSA Emden

Auch aus Sicht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutzschutz (NLWKN) ist die Sylter Situation nicht mit der der Ostfriesischen Inseln vergleichbar. „Sylt unterliegt auf seiner sehr exponierten Lage auf der gesamten Westseite einem andauernden Sandabtrag“, sagt eine Sprecherin in Hannover. „Natürliche Sandzufuhr findet im Gegensatz zu den Ostfriesischen Inseln nicht statt.“

Seit Ende des 19. Jahrhunderts sei an der Westseite von Sylt ein Buhnensystem errichtet worden, das den durch Wellen verursachten Sandtransport reduzieren sollte. Ein vollständiger Stopp des Abtrages könne durch Buhnen nicht erreicht werden. Deshalb werde seit den Siebzigerjahren das Sanddefizit durch Sandaufspülungen ausgeglichen, um die Westküste von Sylt zu stabilisieren. Die Buhnen seien dort nun – wegen der westlichen Ausrichtung der Küste – nicht mehr erforderlich.

Auf den Ostfriesischen Inseln sind Buhnen außer auf Wangerooge und Borkum an den Westseiten von Norderney, Baltrum und Spiekeroog vorhanden. „Sie schützen die Inseln gegen starke Beanspruchungen aus den Gezeitenströmungen zwischen den Inseln, halten die Strömungen von den Inseln fern und stabilisieren die Strände und den Inselkörper“, heißt es beim NLWKN. „Ohne Buhnen und Deckwerke könnten die Ortslagen nicht gesichert werden.“

Die Ostfriesischen Inseln leiden im Gegensatz zu Sylt durch den von West nach Ost verlaufenden natürlichen Sedimenttransport nicht unter strukturellem Sandmangel. Zur Stabilisierung der Strände werden seit 1951 mancherorts zusätzlich Sandaufspülungen eingesetzt. Den Bewohnern und Besuchern dieser niedersächsischen Inseln bleiben die Buhnen also vorerst erhalten.

Von Gabriele Schulte