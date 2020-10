Hannover

Niedersachsen führt eine Corona-Ampel ein, um eine Überlastung des Gesundheitswesens durch die Corona-Pandemie im Winter zu verhindern. Die Gesundheitsbehörden in den Kommunen sollen sich künftig an fünf Warnstufen von „normal“ bis „eskalierend“ orientieren, die an der Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen gemessen wird (“kumulative Inzidenz“). Im Extremfall sollen künftig auch regionale Ausgangssperren oder Gruppen-Quarantänen möglich sein.

Zwischen grün und gelb

„Im Moment befinden wir uns zwischen grün und gelb“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Montag bei der Vorstellung des Notfallplans. Das zeige, dass die bisherige Pandemie-Bekämpfung erfolgreich gewesen sei. Es gebe aber steigende Infektionszahlen an regionalen Schwerpunkten, besonders in Ballungszentren.

Regionaler Lockdown möglich

Die Infektionszahlen steigen und wir wissen nicht, wo und wann“, sagte Innenminister Boris Pistorius ( SPD). Es gehe derzeit noch um eine konsequente Eindämmung der Infektionsausbrüche. Wo dieses Ziel nicht erreichen werden könne, sei eine schrittweise Einschränkung privater Zusammenkünfte möglich. „So regional wie möglich und so einheitlich wie nötig“ sei dabei das Motto, sagte Pistorius. Das könne auch zu einem Lockdown in einzelnen Landesteilen führen. „Wir wollen aber um jeden Preis eine landesweiten Lockdown verhindern.“

Von Marco Seng