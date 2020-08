Hannover

Droht ausgerechnet in der Corona-Krise ein Arbeitskampf im öffentlichen Dienst? Gewerkschafter wie auch Vertreter des Beamtenbundes drohen damit. Doch vor den am 1. September startenden Verhandlungen warnt auch die Arbeitgeberseite vor überzogenen Forderungen. Angesichts versiegender Steuereinnahmen wegen der Corona-Krise liegen die Kommunen in den kommenden beiden Jahren „blank auf der Matte“, sagt Verhandlungsführer Ulrich Mädge im Gespräch mit der HAZ: „Im Augenblick gibt es nichts zu verteilen.“

Drei Milliarden für Einmalzahlung?

Der Lüneburger Oberbürgermeister Mädge ist seit dem vergangenen Jahr Präsident des Verbandes der Kommunalen Arbeitgeber (VKA). Er eröffnet am 1. September den Verhandlungsreigen über die Tarifverträge von etwa 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst – von Krankenhausangestellten über Erzieherinnen bis hin zu Beschäftigten auf Flugplätzen und in Nahverkehrsbetrieben. Die Gewerkschaften und der Beamtenbund hatten in diesem Corona-Jahr ein Moratorium angeboten und eine Einmalzahlung von 1500 Euro pro Kopf gefordert. Mädge lehnte ab. „Das wären bundesweit über 3 Milliarden Euro, in Niedersachsen etwa 310 Millionen. Wenn Sie die Finanzsituation der kommunalen Arbeitgeber in diesem und im kommenden Jahr sehen, ist das nicht bezahlbar“, sagt der Lüneburger OB.

Gilt als harter Verhandler: Lüneburgs OB Ulrich Mädge. Quelle: dpa

„Was soll der Verhandlungsführer der Arbeitgeber auch sagen“, entgegnet Ute Gottschaar, stellvertretende Verdi-Landesleiterin von Niedersachsen und Bremen. Während die Arbeitgeber eine Nullrunde anpeilen oder bestenfalls einen Inflationsausgleich, beharrt Verdi gerade wegen der Corona-Krise auf einem Zuschlag. „Die Arbeit der Kolleginnen im Öffentlichen Dienst ist unverzichtbar. Sie hielten und halten das Land während der Pandemie am Laufen. Das muss sich auch beim Abschluss ausdrücken. Applaus und Respekt alleine füllen nicht den Kühlschrank“

Von Michael B. Berger