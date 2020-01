Hannover

Die geplante ökologische Agrarwende in Deutschland könnte für die Bürger teuer werden. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast bezifferte die Kosten auf 8 bis 10 Milliarden Euro. Die Kosten können nach Ansicht der CDU-Politikerin nicht allein auf die Landwirte abgewälzt werden. „Mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz und ein umweltgerechterer Ackerbau kosten Geld“, sagte Otte-Kinast am Freitag beim Neujahrsempfang des Agrarministeriums in Hannover. „ Deutschland will eine Weiterentwicklung seiner Landwirtschaft und wird auch dafür zahlen müssen – entweder an der Ladenkasse oder aus öffentlichen Geldern.“

Sondersteuer auf Fleisch kein Thema mehr

Nach Angaben von Otte-Kinast schätzt der Bund die Kosten für den Umbau der Nutztierhaltung auf 3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr. „Im Ackerbau wird es sicherlich nicht wesentlich preiswerter werden“, sagte die Agrarministerin. Sie sei aber bei der Finanzierung optimistisch. „ Deutschland wollte die Energiewende – und zahlt die daraus resultierenden Mehrkosten weitgehend klaglos.“ Das werde bei der Landwirtschaft ähnlich sein. Ihre jüngste Forderung nach einer Sondersteuer auf Fleisch erneuerte Otte-Kinast nicht. Der Vorstoß hatte dem Vernehmen nach für Unmut in der Parteispitze gesorgt.

Otte-Kinast sprach von einem „Jahr der Entscheidungen“ in der Agrarpolitik. „Wir sind mitten in einem Umwälzungsprozess, den die Landwirtschaft in dieser Form und diesem Umfang noch nicht erlebt hat.“ Die CDU-Politikerin äußerte Verständnis für die zahlreichen Demonstrationen von Landwirten im vergangenen Jahr. „Die Proteste haben uns gezeigt, wie groß die Verzweiflung auf den Höfen ist.“

