Hannover

Unter anderem soll spätestens ab dem 28. Dezember für alle Privattreffen eine Obergrenze von zehn Personen gelten. Das hatten Bund und Länder zuvor wegen der drohenden Omikron-Welle vereinbart.

Kein umfassender Lockdown

Zudem verständigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten am Dienstag auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und auf leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Einen umfassenden Lockdown mit der Schließung von Restaurants und Geschäften wird es aber nicht geben.

„Wir werden die Zehn-Personen-Regel zügig einführen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend „Das heißt, größere Silvesterfeiern soll es in Niedersachsen nicht geben.“ An Weihnachten solle die Regel aber noch nicht gelten. Weil betonte, dass die Beschlüsse für Niedersachsen nur geringe Auswirkungen hätten, weil viele Maßnahmen durch die angeordnete „Weihnachtsruhe“ von Heiligabend bis zum 2. Januar bereits abgedeckt seien.

„Spielen nicht im Team Panik“

Der Ministerpräsident kündigte eine möglicher Verlängerung der „Weihnachtsruhe“ in den Januar an. „Wir spielen weiterhin im Team Vorsicht, aber nicht im Team Panik.“ Die Dinge seien in Niedersachsen nicht außer Kontrolle. Es wäre aber sicher nicht gut, wenn am 3. Januar wieder Normalität herrschen würde. Der derzeitige Rückgang der Inzidenzen sei trügerisch. „Wir wissen, dass sich gleichzeitig die Omikron-Welle aufbaut, gewissermaßen unter der Wasseroberfläche“, sagte Weil. In den Beschlüssen von Bund und Ländern werden deshalb die Betreiber „kritischer Infrastrukturen“ aufgefordert, ihre jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können“. Das bezieht sich etwa auch auf die Bereiche Energie- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation.

Der Bundeskanzler nannte es als Ziel der neuen Maßnahmen, die zwischenmenschlichen Kontakte massiv zurückzufahren – vor allem mit Blick auf Silvester. „Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde“, sagte Scholz.

Zwei Sonderwege in Niedersachsen

Niedersachsen weicht in zwei Punkten von den Bundesbeschlüssen ab. Nach einem Gerichtsurteil gilt in Niedersachsen als einzigem Bundesland nicht mehr die 2G-Regelung im Einzelhandel. Das werde man in der nächsten Verordnung nicht wieder angreifen, sagte Weil. Zudem sind bei Großveranstaltungen bis zu 500 Zuschauer zugelassen. Weil forderte, die jetzt ausgeweitete FFP2-Maskenpflicht auch auf den Arbeitsbereich auszudehnen.

Mehr als 100 Omikron-Fälle in Niedersachsen

Laut Gesundheitsministerium sind bisher 100 Fälle der Omikron-Variante in Niedersachsen nachgewiesen worden. In den vergangenen Tagen hat die Ausbreitung demnach stark zugenommen, die Zahl der positiven Proben sei von 2 auf 6 Prozent gestiegen. Auch im Landkreis Verden etwa, wo die Inzidenz auf 369 hochgeschnellt ist, sei Omikron bereits nachgewiesen. „Die Lage ist ernst“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag.

Behrens betonte, dass es zwei Stellschrauben gebe, um die Ausbreitung zu bremsen. Das Impftempo müsse beschleunigt und die Kontakte müssten weiter reduziert werden.

Treffen mit 25 Personen möglich?

Geplant war, dass sich in Niedersachsen im Zeitraum der „Weihnachtsruhe“ bis zu 25 Menschen drinnen oder bis zu 50 Menschen draußen treffen dürfen - vorausgesetzt, sie sind alle geimpft oder genesen. Ab zehn Teilnehmern gilt dabei die 2G-plus-Regel, also eine zusätzliche Testpflicht. Außerdem müssen die Kontaktdaten erfasst und FFP2-Masken getragen werden. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind nur Weihnachtsfeiern zu Hause.

Für Ungeimpfte sind die Vorschriften deutlich strenger: Ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

Von Marco Seng