Hannover

Bund und Länder wollen an bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie festhalten. Trotz der stark steigenden Infektionszahlen sind keine Verschärfungen geplant. Darauf haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Montag verständigt. Für Niedersachsen kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an, dass die „Winterruhe“ in den kommenden Wochen beibehalten werden soll.

Scholz begründete das grundsätzliche Festhalten an den aktuellen Corona-Maßnahmen mit der Ungewissheit der Lage in der Pandemie. Die eingeschlagene Richtung mit den sehr strengen Kontaktbeschränkungen habe dazu beigetragen, dass Deutschland die Pandemie aktuell anders bewältigen könne als viele Nachbarländer. „Trotzdem sind es sehr hohe Infektionszahlen, und deshalb gilt für uns auch, dass wir unverändert vorsichtig sein müssen“, sagte der Kanzler. Man werde zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen treffen. „Jetzt aber gilt erst mal: Kurs halten.“

Weil: Mitten in harter Infektionswelle

„Wir befinden uns inmitten einer harten Infektionswelle, die noch längst nicht abgeklungen ist“, sagte Niedersachsens Regierungschef Weil. „Bis dahin aber müssen wir die aktuellen Schutzmaßnahmen noch eine Zeit lang aufrechterhalten und geduldig und vorsichtig bleiben.“ Die Zahl der mit Omikron infizierten Menschen steige auch in Niedersachsen nach wie vor. Ein baldiges landesweites Überschreiten der 1000er-Grenze bei den Neuinfektionen sei zu befürchten.

„Wir dürfen die Omikron-Variante nicht unterschätzen“, sagte Weil. Auch diese Variante könne zu Krankenhauseinweisungen und in Einzelfällen zum Tod führen. Die Zahl der wegen einer Covid-Infektion auf den Normalstationen der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommenen Patienten wachse stetig an.

Bund will mehr für Impfung werben

Bund und Länder beschlossen, weitergehende Schritte zur Infektionskontrolle zu vereinbaren, falls eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Zugleich vereinbarten sie, Öffnungsperspektiven für jenen Moment zu entwickeln, an dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Im Streit im Zuschauerzahlen beim Fußball-Spielen gab es keine Einigung.

Zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland will die Bundesregierung laut Scholz noch stärker als bisher für den Impfschutz gegen das Coronavirus werben. Mit großer Anstrengung habe die Bundesregierung eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern aufgelegt, sagte der Kanzler. Außer Plakaten mit der Motto-Aufschrift „Impfen hilft“ solle es nun auch verstärkt Aufrufe im Radio und auch auf Social-Media-Plattformen geben.

Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen soll es bei den PCR-Tests künftig eine Priorisierung geben. Es mangele vor allem an Laborkapazitäten, sagte Weil. Vordringlich sollen Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen und in der Pflege PCR-getestet werden, damit Patienten und Bewohner gegen Corona-Infektionen geschützt werden. Außerdem sollen Risikopatienten PCR-getestet werden. Weitere Details dazu sind noch nicht bekannt.

In Niedersachsen bleibt Warnstufe 3

Die sogenannte Winterruhe in Niedersachsen wird laut Weil bis voraussichtlich Ende Februar verlängert. Seit Mitte Dezember gilt im gesamten Land die Warnstufe 3. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind verboten, Clubs und Diskotheken geschlossen. Das werde auch in den nächsten Wochen weiter notwendig bleiben, sagte Weil.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) forderte Maßnahmen vorzubereiten, „um dem Virus zukünftig endlich einen Schritt voraus zu sein“. Dazu gehöre die Einführung einer Impfpflicht für Erwachsene, wie auch die Einrichtung eines Impfregisters. „Das würde Klarheit schaffen und den Teufelskreis aus Einschränkungen und Lockerungen durchbrechen. Beide Themen müssen energischer angepackt werden“, sagte Althusmann.

Die FDP forderte die Landesregierung auf, schon jetzt einen Corona-Lockerungsplan für die Zeit nach der Omikron-Welle aufstellen. „Die bisherigen Kriterien, die die Landesregierung in ihrem Stufenplan anlegt, sind nicht mehr geeignet für die Omikron-Variante“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner.

Von Marco Seng und Ulrich Steinkohl