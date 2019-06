Osnabrück/Hannover

Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der offenbar in Berlin eine Gewalttat verüben wollte. Wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Freitagmorgen im Landtag mitteilte, wurde der Verdächtige am Mittwoch in Osnabrück festgesetzt. Der amtsbekannte Gewalttäter stehe im Verdacht, sich in Berlin in die Luft sprengen zu wollen, sagte Pistorius.

„Hochrisikofall im Bereich häuslicher Gewalt“

Der Mann stamme aus dem Libanon und sei in der Vergangenheit immer wieder durch Gewaltdelikte auffällig geworden, sagte Pistorius. „Er galt als Hochrisikofall im Bereich häuslicher Gewalt und ist erst im Februar aus der Haft entlassen worden“, sagte der Innenminister.

Von Johanna Stein