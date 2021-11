Hannover

Das Land Niedersachsen will aus strategischen Gründen das 2007 privatisierte Schienennetz der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) zurückkaufen. Aus der Rückverstaatlichung des 278 Kilometer langen Streckennetzes erhofft sich das Land Vorteile für die Logistikwirtschaft in Niedersachsen, skizziert das Finanzministerium in einem Schreiben, das der HAZ vorliegt. Die Kosten sollen insgesamt 20 Millionen Euro betragen. An diesem Freitag beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss des Landtags mit dem Vorhaben, das noch in diesem Jahr verwirklicht werden soll.

OHE bis 2006 staatlich

Die OHE entstand 1944 aus dem Zusammenschluss zahlreicher Kleinbahnen im Nordosten Niedersachsens und war bis 2006 in Staatsbesitz. Zu Zeiten der CDU-FDP-Koalition in Niedersachsen wurde sie von einer Bietergemeinschaft aus Arriva und den Verkehrsbetrieben Bachstein übernommen. Die OHE gehört heute zu 85 Prozent dem italienischen Unternehmen Netinera Bachstein, das auch am Metronom und an Erixx beteiligt ist. Kleinere Anteile halten Kommunen wie etwa die Landkreise Celle, Gifhorn, Lüneburg und der Heidekreis. Im Netz der OHE verkehren hauptsächlich Güterzüge.

Relativ kurzfristig hat jetzt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Landtagsabgeordneten über die Kaufabsicht informiert, die möglichst noch bis Ende des Jahres verwirklicht werden soll. Der Ankauf der Schieneninfrastruktur durch eine neue landeseigene Gesellschaft werde 12 Millionen Euro kosten. Da man aber zunächst mit Verlusten rechne, seien für das gesamte Vorhaben bis 2030 etwa 20 Millionen Euro zu veranschlagen, schreibt Hilbers. Der Ankauf sei im Interesse des Landes, weil das Schienennetz der OHG „außergewöhnlich gute Zugangsmöglichkeiten für die Transportwirtschaft“ biete.

Hilbers: Netzzugang für den Mittelstand

So seien die Anschlussgleise der Deutschen Bahn in den vergangenen Jahren massiv zurückgebaut worden. Hilbers bemängelt immer weniger Verlademöglichkeiten für mittelständische Unternehmen. „Derzeit bestehen im norddeutschen Netz der Deutschen Bahn nur noch etwa zehn frei zugängliche Ladestellen zwischen Mittellandkanal und dänischer Grenze.“ Das Netz der OHG biete umfangreich Anschlussgleise und die Möglichkeit, bei Bedarf neue Gleisanschlüsse zu schaffen.

„Außergewöhnlich gute Zugangsmöglichkeiten für die Transportwirtschaft“: Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) wittert ein gutes Geschäft. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa (Archiv)

„Das ist ein guter und überfälliger Schritt, wie auch von uns seit vielen Jahren gefordert“, sagte dazu der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Detlef Schulz-Hendel. Allerdings beziehe sich der bisherige Plan der Landesregierung nur auf den Güterverkehr, während der Personennahverkehr vorerst ausgeblendet werde.

Grüne: OHE-Netz für Personenverkehr öffnen

„Das halten wir für falsch, denn das OHE-Netz eignet sich in weiten Teilen perspektivisch auch für einen attraktiven Personennahverkehr per Bahn in der Heideregion. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass der Bund die Reaktivierung von ehemaligen Bahnstrecken finanziell fördert.“ Die Grünen forderten deshalb Nachbesserungen, zumal die Bahn ein entscheidender Faktor bei der Mobilitätswende bleibe, sagte Schulz-Hendel. „Man sollte beim Ausbau des Schienenverkehrs keine halben Sachen machen.“

Auch die SPD-Landtagsfraktion begrüßte den Plan, den der frühere Wirtschaftsminister Olaf Lies angeschoben habe. Es sei gut, „den Fehler des Verkaufs nach 15 Jahren zu beheben“, erklärte Christoph Bratmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. „Damit haben wir es selbst in der Hand, die Schienen für den Güterverkehr attraktiv zu gestalten und eine flächendeckende Infrastruktur in Nordostniedersachsen sicherzustellen. Das hilft sowohl der Region als auch im Kampf gegen den Klimawandel.“

Von Michael B. Berger