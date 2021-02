Hannover

Die AfD in Niedersachsen hat offenbar einen Fehler bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 gemacht. Demnach wurde ein Teil der Parteimitglieder nicht ordnungsgemäß zu der Versammlung im Dezember in Braunschweig eingeladen. Ob die Aufstellung wiederholt werden muss, ist noch offen. Dass ausgerechnet der Landesvorstand selbst Nutznießer der Panne sein könnte, dürfte in der Partei für neuen Unmut sorgen.

40 Mitglieder ohne Einladung

AfD-Generalsekretär Nicolas Lehrke schrieb jetzt in einer E-Mail an die Mitglieder, dass es Beschwerden über das Zustandekommen der Landesliste gegeben habe. Die Landesgeschäftsstelle habe daraufhin festgestellt, dass insgesamt 40 Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen keine Einladung zur Aufstellungsversammlung erhalten hätten.

Lehrke verwies auf das Bundeswahlgesetz, dass die Einladung aller stimmberechtigten Mitglieder zwingend vorsehe. Deshalb könne „eine Zurückweisung der Landesliste durch die Landeswahlleitung nicht mehr ausgeschlossen werden“. Ein in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten rate zur Wiederholung der Aufstellungsversammlung, erklärte der Generalsekretär. Er habe den Bundesvorstand informiert und um Rat gebeten.

Parteichef Kestner gescheitert

Ein ähnliches Problem hatte die AfD vor vier Jahren, als es ebenfalls Zweifel daran gab, ob die Landesliste für die Bundestagswahl korrekt zustande gekommen war. Im Gegensatz zu damals hat der Landesvorstand diesmal den Fehler selbst eingeräumt. Vielleicht auch deshalb, so vermuten Kritiker, weil Landeschef Jens Kestner und der ehemalige Parteivorsitzende Armin-Paul Hampel, die dem völkischen-nationalen Lager in der AfD zugerechnet werden, bei der Aufstellung in Braunschweig überraschend gescheitert waren.

Zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl wurde stattdessen der frühere General Joachim Wundrak bestimmt, der 2019 bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover für die AfD kandidiert hatte. Durch eine Wiederholung der Aufstellung hätte das Kestner-Hampel-Lager die Chance, den Erfolg der gemäßigt-konservativen Kräfte in Braunschweig zu korrigieren.

Von Marco Seng