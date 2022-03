Parteispenden aus Russland-Einnahmen: Schröder-Köpf weist Vorwürfe zurück

Hannover

In der Debatte um Wladimir Putin wird immer wieder auch die Rolle von niedersächsischen Sozialdemokraten diskutiert. Neben Altkanzler Gerhard Schröder fällt dabei auch der Name seiner Ex-Frau Doris Schröder-Köpf. Sebastian Lechner, Generalsekretär der CDU, fordert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nun auf, der niedersächsischen Migrationsbeauftragten Schröder-Köpf Aufgaben zu entziehen.

„Stephan Weil muss jetzt volle Transparenz schaffen und jeden Zweifel ausräumen. Zudem sollte er die Rolle von Frau Schröder-Köpf überdenken und aus unserer Sicht lieber der Abgeordneten Frau Westmann die Integrationsaufgabe in Bezug auf die ukrainischen Flüchtlinge zuordnen“, sagte Lechner.

Anlass für die Forderung ist eine Berichterstattung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Diese hatte sich mit der Verbindung des Kremls in die niedersächsische SPD befasst und hohe Parteispenden von SPD-Mitgliedern wie Schröder und Schröder-Köpf in Frage gestellt. Suggeriert wird, dass das Geld aus russischen Quellen stammen könnte.

Konkrete Belege für die Vermutung liefere der Artikel allerdings nicht, kritisierten niedersächsische Abgeordnete ganz unabhängig vom Parteibuch. Lechner zeigte sich dennoch überzeugt: „Als Koalitionspartner haben wir ein großes Interesse daran, dass es eine glasklare Abgrenzung Niedersachsens zu Putin und seinem Regime gibt. Das gelingt nicht, wenn es bei der SPD weiter Zweifel über die Art und Tiefe der Beziehungen von SPD-Mitgliedern zum Kreml gibt.“

Auch FDP-Chef Stefan Birkner forderte vollumfängliche Aufklärung.

Doris Schröder-Köpf und Gerhard Schröder bei einer Ehrung 2013 in Wennigsen. Quelle: Nigel Treblin

SPD stellt sich hinter Schröder-Köpf

Die Sozialdemokraten weisen solche Vorwürfe dagegen zurück. Landesgeschäftsführer Axel Rienhoff machte deutlich, dass die Partei sorgfältig über die Annahme von Spenden entscheide. „Sollte bei uns der Verdacht aufkommen, dass hinter den Spenden Strohmänner oder unlautere Methoden stecken, würden wir sie nicht annehmen.“

Aufhänger der Berichterstattung waren Spendensummen aus den vergangenen Jahren: 2013, als Schröder-Köpf das erste Mal für den niedersächsischen Landtag kandidierte, spendete sie 32.725,26 Euro, 2014 lag die Spendensumme bei 26.300 Euro. Dass eine Einzelperson so hohe Summen spendet, ist laut Rienhoff aber keine Seltenheit: „Gerade langjährig verbundene Mitglieder spenden in Wahljahren höhere Beträge.“

Auch andere Parteimitglieder spenden hohe Summen

So überwies Umweltminister Olaf Lies bei der vergangenen Landtagswahl 2017 insgesamt 22.416,56 Euro an die SPD und auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne spendete in diesem Jahr 17.477,68 Euro an die Partei, der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch gab sogar 30.347,70 Euro. Auch in anderen Parteien ist die Spendenbereitschaft groß: Ex-Landwirtschaftsminister und Landtagsabgeordneter Christian Meyer stellte den Grünen im selben Jahr 31.810,11 Euro bereit. Die Summen speisen sich neben Einzelspenden aus monatlichen Mandats- und Mitgliedsabgaben.

Entscheidend für die Höhe der Spenden sei auch der Wahlkreis, den es zu gewinnen gelte, erklärte Rienhoff. Und in Schröder-Köpfs Wahlkreis 24 ist die Konkurrenz groß: Dort tritt mit CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer immerhin kein Unbekannter an.

Schröder-Köpfs Anwalt reicht Klage ein

Schröder-Köpf hat wenig Verständnis für die Diskussion um ihre Person. „Die Zusammenhänge, die konstruiert werden, sind irreführend und verleumderisch. Ich habe Putin seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr getroffen oder gesprochen“, sagte sie.

Feier zum 60. Geburtstag von Gerhard Schröder 2004 in Hannover: Doris und Gerhard Schröder (links) mit Ludmilla und Wladimir Putin Quelle: Rainer Dröse

Schröder-Köpf und der Altkanzler, der Putin in der vergangenen Woche in Russland getroffen hat, sind seit dem Frühjahr 2016 getrennt. Gegen den Artikel der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat ihr Anwalt Klage auf Unterlassung beim Landgericht Hamburg eingereicht. „Alle Spenden stammen selbstverständlich aus meinem eigenen Einkommen“, stellte die Sozialdemokratin klar. Diese speisen sich aus den Diäten und den Mieteinnahmen aus einem Mehrfamilienhaus in Hannover. „Manch konservative Kreise können es sich offenbar nicht vorstellen, dass eine Frau in eine Partei statt in Prada investiert.“

Die SPD hat offenbar kein Problem: Kritik an Schröder-Köpfs Spenden gibt es nicht. Und auch Ministerpräsident Weil sieht keinen Anlass, Schröder-Köpf Aufgaben zu entziehen.

Von Mandy Sarti