Parteitag im Netz: Unternehmer-Chef redet Niedersachsens Grünen ins Gewissen

Selten hat man auf einem Landesparteitag der Grünen so viel wirtschaftsfreundliche Forderungen gehört wie auf der Landesdelegiertenkonferenz am Sonnabend. Kein Wunder, denn die digital versammelten Grünen hatten sich Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, in die Parteizentrale geladen. Und Müller rückte, freundlich aber klar, den Delegierten in den Fokus, dass auch Gewinn- und Profitstreben zum ordentlichen Wirtschaften gehören – und nicht nur das Verteilen.

Man muss auch Geld verdienen können

„Was mir in Ihrem Leitantrag fehlt, ist ein Bekenntnis, dass Wirtschaften auch erfolgreich sein muss“, sagte Müller, der sich immerhin als Anwalt für Umweltrecht sicher auf grünem Terrain bewegt. Klimaschutz wie auch Nachhaltigkeit prägten längst die Debatten in den niedersächsischen Unternehmen, betonte der UVN-Mann. Aber wenn die Grünen staatliche Förderungen an zahllose Bedingungen wie das Vorhandensein von Betriebsräten oder entwickelte Programme zur Biodiversität knüpften, zielten sie manchmal auch an der Realität in Niedersachsen vorbei. Denn 95 Prozent der mittelständischen Firmen würden von Eigentümern geführt, von denen viele keinen Betriebsrat in der Firma hätten. Gleichwohl sei er gern der Einladung der Grünen gefolgt, bekannte Müller. „In der Art und Weise, wie wir über Themen miteinander reden, hat sich viel verändert.“

Vorstandswahlen in den Sommer verschoben

Das galt auch für den Landesparteitag selbst, der ursprünglich in Hildesheim geplant war und sogar Vorstandswahlen mit Kampfkandidaturen enthalten hätte – wenn das Coronavirus nicht dazwischen gekommen wäre. Somit wurden die geplanten Abstimmungen in den Sommer kommenden Jahres verschoben und die Debatten komplett ins Netz verlegt, das von einer Handvoll Grüner um die Parteivorsitzenden Anne Kura und Hans-Joachim Janßen aus der hannoverschen Parteizentrale gesteuert wurde. Neben der „sozial-ökologischen Transformation“ wurde noch über die Atomkraft geredet und das Ende Gorlebens als Endlager verhalten und auf Abstand gefeiert.

Hamburg klagt über Ideenlosigkeit der GroKo

Landtagsfraktionschefin Julia Willie Hamburg beklagte zu Beginn des mehrstündigen digitalen Treffens die Ideenlosigkeit der in Hannover herrschenden Großen Koalition, die viele Konflikte „einfach zuschüttet“. Hamburg sagte für die Zeit nach Corona „massive Verteilungsdebatten“ voraus, denn diese Krise habe nicht nur etliche Verliererinnen sondern auch viele Gewinner. „Wir stehen in dieser Wirtschaftskrise historischen Ausmaßes vor tiefgreifenden Veränderungen“, sagte auch Parteichefin Anne Kura, die erneut ein 10-Milliarden-Investitionsprogramm für Niedersachsen forderte.

