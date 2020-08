Hannover

Bei der Bewältigung der Corona-Krise haben Pflegekräfte und andere Helfer im öffentlichen Dienst viel Beifall erfahren. Doch dem vielen Beifall müssten jetzt echte Verbesserungen der Arbeits- und Gehaltsbedingungen folgen, sagt der neue Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Alexander Zimbehl: „Klatschen allein genügt nicht. Vom Applaus kann niemand leben.“

„Heißer Herbst“ steht bevor

Der Chef des 70 000 Mitglieder starken Beamtenbundes, der auch Angestellte vertritt, sagt für die kommenden Tarifauseinandersetzungen in diesem Herbst „deutliche Auseinandersetzungen mit den kommunalen Arbeitgebern“ voraus. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kann sich einen heißen Herbst vorstellen – trotz Corona.

Tarifverträge gekündigt

Man sei sogar bereit gewesen, in diesen Corona-Zeiten „neue tarifpolitische Wege zu gehen“, sagt Ute Gottschaar, stellvertretende Verdi-Landesleiterin von Niedersachsen und Bremen. „Doch Applaus war gestern, heute ist er scheinbar vergessen.“ Der Verband der kommunalen Arbeitgeber setze demgegenüber auf Konfrontation und habe das Angebot ausgeschlagen, sich erst einmal auf einen „Kurzläufertarifvertrag“ zu einigen. „Die Arbeitgeber haben unsere ausgestreckte Hand ausgeschlagen und setzen auf Konfrontation“, sagt Gottschaar.

Beamtenbund verärgert

„Das Ziel der beiden Verbände – Verdi auf der einen, dem Beamtenbund auf der anderen – war, erst einmal wegen der Corona-Krise eine Denkpause zu bekommen. Doch der Verband der kommunalen Arbeitgeber zeigt keine Bereitschaft, beispielsweise über Einmalzahlungen zu reden.“ Diese Nicht-Gesprächsbereitschaft habe die Gewerkschaften dazu gebracht, erst einmal die Tarifverträge zu kündigen. „Ich finde, einen harten Arbeitskampf kann sich in diesen Corona-Zeiten eigentlich niemand leisten. Aber es könnte schon dazu kommen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr mit aufmunternden Worten abspeisen lassen.

Einzig Pflegerinnen und Pfleger im Altenheimbereich profitieren

„Die einzige „Frucht“ der Corona-Zeiten können Pflegerinnen und Pfleger im Altenheimbereich ernten. Sie sollen vom Bund einen einmaligen Bonus von 1000 Euro erhalten, den das Land noch um 500 Euro aufstockt. Das begrüßt Nora Wehrstedt, stellvertretende Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen. „Unsere Mitglieder können jedoch nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel Pflegende, die Covid-19-Patienten in Kliniken versorgen, keine Prämie erhalten sollen. Das führt zu großem Unmut. Diese Ungerechtigkeit spaltet die Pflege und ist nicht zu akzeptieren.“ Dringend notwendig seien flächendeckende Tarifverträge. „Auch die allein rund 38 000 Beschäftigten im Pflegedienst der Krankenhäuser und Rehakliniken in Niedersachsen müssen als Anerkennung für die zusätzlichen Belastungen während der Coronapandemie die Prämie in voller Höhe bekommen“, fordert Wehrstedt.

Reaktionen aus der Landespolitik

Das fordert in der Landespolitik auch die Grüne Meta Janssen-Kucz, während die Regierungsparteien SPD und CDU hier zurückhaltender sind. Das Problem müsste grundsätzlicher angegangen werden, sagen sowohl Thela Wenstedt ( SPD) als auch Volker Meyer ( CDU). Beide plädieren für einen allgemein gültigen Tarifvertrag in der Pflege, Wernstedt für eine „Vollkasko-Pflegeversicherung“, die die wirklichen Kosten der Pflege abdecke. Für ein grundlegendes Nachdenken plädiert auch die FDP-Sozialpolitikerin Sylvia Bruns. So schön der Bonus für die Altenpflegerinnen auch sei, letztlich werde auch hier, „viel Geld abgekippt ohne strukturelle Folgen“.

