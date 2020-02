Hannover

Die CDU will die umstrittene Pflegekammer in Niedersachsen wieder abschaffen. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage forderte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag das Aus für die Standesvertretung. „Aus unserer Sicht hat sich diese Kammer erledigt“, sagte Toepffer. Man müsse jetzt schnell prüfen, wie die Mitglieder der Pflegekammer dazu stünden. An die Stelle der Kammer müsse etwas anderes treten. Toepffer begründete die Forderung mit der Gespaltenheit der Kammer. „Die einen vertrauen der Präsidentin, die anderen nicht. Wir müssen sofort zu einer Entscheidung der Mitglieder kommen, damit wir da Klarheit kriegen.“ Toepffer rechnet damit, dass es bei einer Mitgliederbefragung keine Mehrheit für ein Fortbestehen der Kammer geben wird.

Mehmecke hat sich nur vage geäußert

Am Mittwoch hatte die noch amtierende Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke beim Stellen der Vertrauensfrage 14 Gegenstimmen erhalten, während 13 Mitglieder für sie stimmten. Mehmecke hat sich bisher nur vage geäußert, wie sie jetzt verfahren wird. Von seiten der Regierungsfraktionen SPD und CDU gibt es Rücktrittsforderungen an die amtierende Präsidentin.

