Herr Schwarz, Sie gelten als Vater und Pate der Pflegekammer bei der SPD. Nun soll diese Körperschaft einfach aufgelöst werden. Wie geht es Ihnen dabei?

Der ganze Vorgang ist traurig. Ich bin generell kein Freund von Kammern, weil sie auch zur Entsolidarisierung der Beschäftigten führen können, ich habe aber vor zehn Jahren meine Position gewechselt, weil ich leider feststellen musste, dass die Pflege nicht von der Stelle kam. Seitdem habe ich für eine Kammer gestritten, die zur Stimme der Pflege werden sollte.

Nun wird diese Stimme wieder stumm gestellt. Wie ist es zu dem Debakel gekommen?

Die Kammer hat schon in der Gründungsphase nicht realisiert, dass sie zuwenig Rückhalt in der Belegschaft gab. Daran hätte sie arbeiten müssen, auch Öffentlichkeitsarbeit machen müssen. Man muss sich immer Mehrheiten suchen, nicht nur in der Politik. Es hat Fehler von allen Seiten gegeben, auch vom Sozialministerium. Zum Schluss, nach all’ den Querelen und Negativmeldungen hatten alle in der Politik – um es deutlich zu sagen – einfach die Schnauze voll.

Die Ministerin will die Kammer schnellstmöglich abwickeln. Wie lange wird das dauern?

So wie die Kammer mit einem Gesetz ins Leben gerufen wurde, wird sie mit einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren abberufen. Ich bezweifle allerdings, dass sie noch in diesem Jahr vollständig abgewickelt werden kann, denn es sind zahlreiche Fragen rechtlicher wie auch praktischer Natur zu klären. Was geschieht mit den 34 Beschäftigten? Wie ist es mit dem Datenschutz und der Rückzahlung der bereits geleisteten Mitgliedsbeiträge? Der Wunsch, die Kammer schnell abzuwickeln, ist angesichts des Ärgers, den sie und andere erzeugten, allerdings verständlich.

Kammerpräsidentin Nadya Klarmann akzeptiert den Beschluss nicht, sie sagt, letztlich habe wegen der geringen Teilnahme an der Umfrage nur eine Minderheit für die Abschaffung der Kammer gestimmt ...

Das Ergebnis der Meinungsumfrage ist bei mehr als 15.000 abgegebenen Bögen schon repräsentativ. Und die Mehrheit dagegen mit mehr als 70 Prozent überzeugend. Deshalb mussten wir reagieren. Es ist übrigens keine Abstimmung gewesen, sondern lediglich ein wichtiges Meinungsbild für die politische Entscheidung über die Zukunft der Kammer. Die politische Entscheidung haben wir zu treffen. Sicher wäre es besser gewesen, wenn sich weit mehr Pflegende an der Befragung beteiligt hätten. Dass sie dies nicht taten, zeigt, dass die Kammer keinen Rückhalt hatte und deshalb soll sie jetzt ja auch aufgelöst werden. Ich glaube, dass diese Entscheidung der Pflege am Ende nicht helfen wird und im Kern einen Rückschritt unserer Bemühungen für bessere Bedingungen in der Pflege darstellt. Nun denn, jetzt kämpft eben jeder für sich wieder alleine. Aber so scheint es ja gewollt zu sein ...

Zur Person Uwe Schwarz gilt als der Sozialexperte der SPD-Landtagsfraktion, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Schwarz, 1957 in Hildesheim geboren, gehört dem Landesparlament bereits seit 1986 an. Bevor er in die Politik wechselte, war er in der Sozialversicherung- und Krankenversicherungsbranche tätig.

Von Michael B. Berger