Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) betrachtet es als „Pflicht“, dass die Bundesrepublik Deutschland sogenannte Ortskräfte aufnimmt, die in Afghanistan für die Deutschen gearbeitet haben. „Das Gleiche gilt insbesondere für Frauen, die sich in Afghanistan für eine offene Gesellschaft eingesetzt haben und jetzt um ihr Leben fürchten müssen“, erklärte Pistorius am Freitag. „Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, dies zu ermöglichen. Niedersachsen übernimmt, vor allem mit der Aufnahmeeinrichtung in Friedland, gerne eine besondere Verantwortung bei der Aufnahme dieser Menschen – so, wie wir es so oft in der Geschichte unseres Landes getan haben.“

Bereits 463 Personen in Niedersachsen eingereist

Nach Auskunft des Ministeriums landete vergangene Woche eine Chartermaschine am Flughafen Hannover-Langenhagen mit Flüchtlingen, die einreisen durften. Es habe sich um sogenannte Ortskräfte gehandelt, Schutzbedürftige sowie deren Kernfamilien. Das Innenministerium in Hannover geht von weiteren Aufnahmen aus. Insgesamt seien bis Mitte dieses Monats dem Land Niedersachsen 549 Menschen zugewiesen worden, von denen bislang 463 Personen eingereist seien. Sollte eine Erstaufnahme der Schutzbedürftigen in einer Landeseinrichtung geplant werden, käme das frühere Grenzdurchgangslager Friedland in Betracht.

Im September hatten zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen Bundes- und Landesprogramme zur Aufnahme gefährdeter Menschen aus Afghanistan gefordert. Die Innenminister vereinbarten jedoch eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise. „Einzelne Landesaufnahmeprogramme würden den Menschen vor Ort nicht weiterhelfen, sie würden die Verfahren komplizierter machen und müssten ohnehin durch das Bundesinnenministerium einzeln genehmigt werden“, hieß es dazu aus dem niedersächsischen Innenministerium.

Verzweifelte Anrufe beim Flüchtlingsrat

An diesem Punkt widerspricht der niedersächsische Flüchtlingsrat. „So ein Landesaufnahmeprogramm würde sehr wohl helfen, dass Familienangehörige von bereits in Deutschland lebenden Flüchtlingen schneller und unbürokratischer aus einem für sie gefährlichen Land kommen“, sagt Flüchtlingsrat-Geschäftsführer Kai Weber. Bis 2015 habe Niedersachsen ein entsprechendes Angebot für Syrer gehabt. Das Programm sei recht unbürokratisch, da bereits in Deutschland lebende Flüchtlinge für Familienangehörige Verpflichtungserklärungen abgeben könnten, dass sie die Kosten für deren Lebensunterhalt vorerst übernehmen.

Ihm sei bewusst, dass ein solches Programm ambivalent sei, weil viele der Flüchtenden einen Rechtsanspruch hätten, nach Deutschland zu kommen, meinte der Flüchtlingsrat-Geschäftsführer. Doch zögen sich etliche Anträge auf Visumserteilung über Jahre hin. „Wir haben bis heute täglich 20 bis 30 Anrufe aus Afghanistan oder den Nachbarländern, wo Menschen flehentlich rufen: Bitte helft uns!“ Deshalb sollte sich auch Pistorius entschließen, ein eigenes Programm aufzulegen. „Dieses wäre ein Signal der Humanität und auch ein politisches“, sagt Weber.

Von Michael B. Berger