Plan gegen Waldbrände: Niedersachsens Feuerwehr geht zum Löschen in die Luft

Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Niedersachsen wachsen. Am Donnerstag hat die Feuerwehr in Braunlage zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen größeren Waldbrand verhindert, der in der Nähe des Kurparks ausgebrochen war. „In Polen kämpft man gegen einen verheerenden Waldbrand, in den Niederlanden, in Belgien – wir haben schon früh unsere Maßnahmen überprüft und einen Aktionsplan entwickelt“, sagt Niedersachsens Landesbrandmeister Jörg Schallhorn. Am Freitag hat er den Plan in Hannover präsentiert.

Hubschrauber wird aufgerüstet

Der Aktionsplan sieht unter anderem eine verbesserte Brandbekämpfung aus der Luft vor. Dafür soll ein Hubschrauber der Landespolizei, der auch größere Lasten tragen kann, so aufgerüstet werden, dass er große Wasserbehälter an den Haken nehmen kann. „Es wird auch mehrere Bodenstationen geben, mit mobilen Wasserbehältern, die 35 000 Liter fassen können“, berichtet Schallhorn.

Um im Ernstfall auch private Hubschrauber verlässlich einsetzen zu können, werde derzeit ein Vertrag zur zuverlässigen Bereitstellung von privaten Hubschraubern ausgeschrieben, teilt das für die Brandbekämpfung zuständige Innenministerium mit. Auch der Feuerwehr-Flugdienst, der vor allem der Früherkennung dient, werde intensiver eingesetzt und beziehe stärker als früher den Harz mit ein, auch die Teile in Sachsen-Anhalt. „ Brände halten sich nicht an Landesgrenzen“, stellt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius lakonisch fest.

26.000 Brände im Jahr 2019

Aber die Waldbrände nehmen beständig zu – auch dies eine Erkenntnis aus den ebenfalls trockenen Vorjahren. „Wir hatten 26.000 Brände im vergangenen Jahr, und im Jahr davor noch 20.000 Brände.“ Das allerhöchste Brandrisiko, sagt Ina Abel vom Landwirtschafts- und Forstministerium, liege in der Heide mit ihrem immer noch sehr hohen Anteil von Nadelholz, das besonders schnell brenne. Deshalb hat das Landwirtschaftsministerium noch einmal kräftig in die Waldbrandfrüherkennung investiert., Mit 20 Kameras an 17 Standorten werden inzwischen über 400 000 Hektar-Wald in den Hauptrisikogebieten überwacht. In diesem Jahr wurde an bislang 27 Einsatztagen bereits 57mal „Rauch“ gemeldet.

Förster sorgen sich um 4,5 Millionen Setzlinge

Sorgen bereiten die trockenen Tage auch den Landesforsten, wie Sprecher Mathias Aßmann berichtet. „ Waldbrandgefahr ist für diese Jahreszeit eigentlich nicht ungewöhnlich, aber ziemlich gefährlich, weil noch altes Laub liegt und die neue Vegetation noch nicht hochgewachsen ist.“ Da brenne es schnell wie Zunder. Sorge machen sich die Forsten aber auch um ihre 4,5 Millionen Setzlinge, die in dieser Saison gesetzt worden sind. Vor allem Eichen, Buchen und Douglasien wurden gepflanzt, um einen widerstandsfähigeren Mischwald zu bekommen. Diese Setzlinge, deren Wurzeln noch nicht tief in den Boden reichten, bräuchten dringend Regen, sagt Forstmann Aßmann. Das sieht der Landesbrandmeister gewiss ähnlich.

Von Michael B. Berger