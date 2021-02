Hannover

Die niedersächsische Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) moniert den Einsatz des Polizei-Messengers „Nimes“ auf privaten Mobiltelefonen. Laut Barbara Thiel bringt das Installieren auf eigenen Smartphones und Tablets Risiken mit sich, „denen die Polizei bislang nur mit unzureichenden Sicherungsmaßnahmen begegnet“. Nicht nur gebe es mehrere Betriebssysteme wie Apple iOS oder Android. Gleichzeitig könnten sensible Daten durch unabsichtlich eingefangene Schadsoftware bedroht sein.

„Nur unzureichende Sicherungsmaßnahmen“: Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Quelle: Peter Steffen/dpa

Über „Nimes“ (Niedersachsen-Messenger) können die Beamten seit 2017 verschlüsselt und datenschutzkonform chatten sowie personenbezogene Daten austauschen. Der Dienst ist freigegeben bis zur zweithöchsten Ebene „D“ der fünfstufigen Skala. Laut LfD sind damit Informationen gemeint, „deren unsachgemäße Handhabung den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich beeinträchtigen könnte“. Den Messengerdienst an sich kritisiert Thiel nicht.

Praxis wird Schutzbedarf „in keiner Weise gerecht“

Nicht nur mehrere Betriebssysteme und Konfigurationen stellten ein Sicherheitsrisiko dar. „Gleichzeitig ist der jeweilige Anwender dafür verantwortlich, sein privates Endgerät vor Schadprogrammen zu schützen“, sagt Thiel. Zwar führe die Polizei regelmäßig anlasslose Kontrollen durch, doch „das wird dem Schutzbedarf der bedrohten Daten in keiner Weise gerecht.“ Thiels Forderung: die flächendeckende Ausstattung mit Dienstgeräten.

Das Innenministerium teilt auf Anfrage mit, die Beanstandung nun zu prüfen. Gleichzeitig verweist Sprecherin Svenja Mischel auf die hohe Akzeptanz innerhalb der Polizei und nennt den Messenger „ein gelungenes Beispiel für moderne und datensichere Kommunikation“. Die App lasse sich bei Verlust oder Beschädigung des Smartphones auch aus der Ferne löschen. Darüber hinaus gibt es bei der Polizei 2200 Dienstgeräte, sodass unter anderem jeder Streifenwagen damit ausgestattet sei.

