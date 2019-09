Hannover

Bei der niedersächsischen Polizei sind in der Vergangenheit wohl viel mehr wichtige Akten verschwunden als bisher bekannt. So ist offenbar vor allem der Verbleib zahlreicher als vertraulich eingestufter Dokumente aus den Neunzigerjahren ungeklärt. Das Innenministerium sprach am Donnerstagabend auf HAZ-Anfrag...